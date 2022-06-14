Derya: CTP’nin PM kararına karışmak ve vekillerine iftirada bulunmak kimsenin haddine değildir

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısında kürsüye çıkan CTP Milletvekili Doğuş Derya, gerek emek mücadelesi, gerek barış mücadelesi, gerek özgürlük mücadelesi, hakların korunabilmesi için kendini siper etmiş CTP’nin Parti Meclisi kararına yönelik bir başka ülkenin Dışişleri Bakanının yorumda bulunarak “sizi yok sayıyoruz” diyemeyeceğini vurguladı.

CTP’nin, halkın oylarıyla Meclise gönderdiği hiçbir vekile, bir başka ülkenin Dışişleri Bakanının iftira atıp saldıramayacağını söyleyen Derya, “Bu, bizim bütün demokratik adabımızın, kurmaya çalıştığımız kardeşlik ilişkisinin ve iki ülke arasında olması gereken diplomatik ilişki biçiminin hilafına bir durumdur” dedi.

Ötekileştirici bir dil zikrederek parça parça Türkiye’de yerleştirilmeye çalışılan otokratik kültürün izlerinin Kıbrıs’ın kuzeyinde de görülmeye başlandığını belirten Derya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tek tek insanların üzerine gidiliyor. İfade özgürlüğü ve basın özgürlüğünü kısıtlamaya çalışan yasaları şuanda durdurmuş olabilir ama barış yanlısı yayın yaptığı için, federal çözümü savunduğu için gazeteci Ulaş Barış, birilerinin telefon açması nedeniyle işinden atılabiliyor. Yonca Özdemir… ODTÜ Kuzey Kıbrıs kampüsünde ders veren çok parlak bir akademisyen… Çeşitli makaleleri olan ve ODTÜ’deki akademisyenlerin sendikal hakları için mücadele veren bir akademisyen hiçbir gerekçe gösterilmeden, tamamen siyasi nedenlerle işine son verilebiliyor. Tek tek insanlar üzerinde korku kültürü yaymaya çalışarak, özel hareket maddelerini protokole koyarak, TİS’i gasp etmeye çalışarak, sendikal faaliyetlere kısıtlama getireceğim diyerek, parça parça bu ülkede tesis edilmiş olan demokrasi adına kendi ayakları üzerinde durma umudu adına ne varsa berhava edilmeye çalışılıyor. Ve bunu milli hamaset içerisinde yapmaya çalışıyorlar. Buna itiraz etmek, inadına demokrasiyi savunmak, federal çözümü savunmak, GYÖ’leri savunmak, bunların hiçbiri toplumun menfaati hilafına değildir. Toplum menfaatinin hilafına olan; Kıbrıslı Türkleri yok sayarak, muhatap olmadan temsilcilerini yok sayarak, bu ülkenin taleplerini, bu halkın iradesini gasp ederek, kendi bildiğini okumak üzere protokollere bir takım cümleler ekleyen, Kıbrıs’ta koloni şerifi gibi davranan siyasilerdir. Biz bunu reddediyoruz.” “Aramızda bağları koparmaya çalışanlar var” deyip, “biz tek yüreğiz, tek milletiz” hamasetinin yapıldığını ifade eden Derya, “Biz tek yürek değil, iki farklı akılız. Ve CTP’nin aklında çatışma, savaş, teroristlerle ilişki kurmak, insanların korku kültürü altında yaşaması yoktur. Savaşın acısını en çok çeken ülkenin çocukalrı olduğumuzdan doalyı yoktur. CTP’nin aklında, insanı insan olduğundan ötürü sevmek vardır” dedi. Derya sonra olarak, “Kimsenin haddine değildir; ne CTP’nin PM kararına, ne geleneğine, ne de herhangi bir vekiline yönelik iftirada bulunmak. Bunu çok net söylüyorum. Bizi bunu konuşmak zorunda bırakmayın” ifadelerini kullandı.