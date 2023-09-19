Derya: Çözümün adı bellidir. Tüm dünyanın kabul ettiği Federal Çözüm

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Başkanı ve Milletvekili Doğuş Derya, New York'ta yürütülen görüşmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Memlekette yaratılan sosyal ve ekonomik tahribatın son bulması için atanmış hükümetten kurtulmak gerektiğini, hukuk devletine ve demokrasiye sahip çıkan bir iktidarın gelmesi gerektiğini ifade eden Derya, Kıbrıs sorununun bir an önce çözüme kavuşması gerektiğini de belirtti. Ada TV’de Aslıhan Ünver’in konuğu olan Doğuş Derya, Derya "Çözümün adı bellidir.

Tüm dünyanın kabul ettiği kabul ettiği Federal Çözüm" ifadelerini kullandı.

“Türkiye, batılı demokrasilerle istişare etmek zorunda”

Türkiye’nin uzun süredir ciddi ekonomik krizle baş etmeye çalıştığını kaydeden Derya, bunun en önemli nedenlerinden birinin de dış politikada uzun süredir yürütülen maksimalist politikalar olduğuna işaret eden Derya, “Ekonomik krizi aşmanın önemli bir yolu Türkiye'nin Batılı demokrasilerle ve ekonomilerle yeniden istişare etmeye başlamasıdır" dedi. Derya, “İki egemen eşit devlet” teziyle ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kararlarının ortada olduğunu belirtti. Kıbrıs Sorununun çözümünün Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere bölge ülkelerine de rahatlama getireceğini belirten Derya, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye İlerlemem Raporu ve G20 Ülkelerinin Yeni Delhi'de gerçekleşen toplantı sonuçlarına da değindi.

“Adanın kuzeyi TL kullandığı için her gün fakirleşiyor”

Türkiye’nin AB ile ilişkilerinin koparılmaması gerektiğini ifade eden Derya, “Türkiye şu anda diplomasi açısından yalnızlaşmış bir ülke... Bu bağlamda kendisini otokrasi bloğundan koparıp batılı demokrasilerle istişare etmesi önemli adımlar olur. Bu adımların birinin de Kıbrıs olduğunu düşünüyorum” dedi. Adanın kuzeyinin her geçen gün TL kullandığı için fakirleştiğini dile getiren Derya, nüfusun kontrol edilemez duruma geldiğini vurguladı. “Artık yerlilerin elinde bulunan topraklar inşaata kontrolsüz bir biçimde açıldığı için yabancıların sahip olduğu mülk, aldı başını gidiyor” diye konuşan Derya, göç dalgası başladığına da dikkat çekti.

“Kitaplara bilimsel temeli olmayan müdahaleler yapıldı”

Memlekette yaratılan sosyal ve ekonomik tahribatın son bulması için atanmış hükümetten kurtulmak gerektiğini, hukuk devletine ve demokrasiye sahip çıkan bir iktidarın gelmesi gerektiğini ifade eden Derya, Kıbrıs sorununun bir an önce çözüme kavuşması gerektiğini de belirtti. Derya "Çözümün adı bellidir. Tüm dünyanın kabul ettiği Federal Çözüm" ifadelerini kullandı. Derya, “Kadına, çocuğa veya hayvana uygulanan şiddet, güçlü olanın güçsüz gördüğü üzerinde denetim kurma, iktidar kurma aracıdır. Bunu üreten bir muhafazakar kültür var” ifadelerini kullandı. Eğitimle ilgili de konuşan Derya, kitaplara hiçbir bilimsel temeli olmayan müdahaleler yapıldığının altını çizdi. Derya, yaz aylarında Eğitim Bakanlığı izniyle, eğitimci olmayan kişilerin camilerde kuran kursu verdiğini de anımsattı.