Derya: “Bakanlar Kurulu’ndan izin alındı mı fizibilite çalışması yaptınız mı?”

CTP milletvekili Doğuş Derya, orman alanlarının imara açılmasıyla ilgili çalışmalar yapıldığı duyumu aldıklarını belirterek, “Bakanlar Kurulu’ndan izin alındı mı fizibilite çalışması yaptınız mı?” diye sordu.

Derya, tüm bunlardan dolayı Paris Anlaşması’nın da iyi niyetle Meclis’e getirilmesindeki samimiyetin sorgulandığını kaydetti.

Doğuş Derya, Mersinlik’teki yangın sonrasında hazırlanması gereken raporu da hâlâ göremediklerini ve bu alanların devlete gelir getirmeyecek yatırımlar için verildiğini savundu.

Derya’yı yanıtlayan Bakan Ataoğlu, imara açılması konuşulan arazilerin turizm arazisi olduğunu ve çalışmalar tamamlanmadığı için Bakanlar Kurulu’nun ve Meclis’in henüz haberinin olmadığını söyledi.

Meclis Genel Kurulu daha sonra Hafız Hüseyin Şiraz (Hacer) Vakfı’na Ait Lapta Hudutları Dahilindeki yaklaşık 20 dönüm arazinin Kıyamgözüm Yatırım Şti. Ltd’e 49 yıllığına kiralanabilmesi için Vakfın Mütevellisi Gönül Kazmacı'ya yetki verilmesiyle ilgili tasarıyı görüştü.

Tasarının 3. görüşmesi ivediliği olmaması nedeniyle ileri bir tarihte yapılacak.

Meclis Genel Kurulu son olarak Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın üçüncü görüşmesini de gerçekleştirdi ve tasarıyı oy birliğiyle onaylandı.

Böylece bugünkü çalışmalarını tamamlayan Meclis’in gelecek birleşimi yarın saat 10’00’da yapılacak.