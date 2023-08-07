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Derviş Zaim’in Tavuri belgeseli 15 Eylül’de vizyona giriyor!

Derviş Zaim’in Tavuri belgeseli 15 Eylül’de vizyona giriyor!

Yönetmen Derviş Zaim’in merakla beklenen yeni projesi Tavuri belgeseli, sinemaseverlerle buluşmak için gün sayıyor.

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Yönetmen Derviş Zaim’in merakla beklenen yeni projesi Tavuri belgeseli, sinemaseverlerle buluşmak için gün sayıyor.

Mustafa Serttaş (Şeytan) adlı dolandırıcının yıllara yayılan şaşırtıcı hikayesini anlatan Tavuri belgeseli, 8 senelik titiz bir çalışma sonrasında ortaya çıktı.

Uzun metraj biyografi tarzında hazırlanan belgesel 15 Eylül’de sinemaseverlerle buluşacak.

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