Derviş Zaim’in Tavuri belgeseli 15 Eylül’de vizyona giriyor!
Yönetmen Derviş Zaim’in merakla beklenen yeni projesi Tavuri belgeseli, sinemaseverlerle buluşmak için gün sayıyor.
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Yönetmen Derviş Zaim’in merakla beklenen yeni projesi Tavuri belgeseli, sinemaseverlerle buluşmak için gün sayıyor.
Mustafa Serttaş (Şeytan) adlı dolandırıcının yıllara yayılan şaşırtıcı hikayesini anlatan Tavuri belgeseli, 8 senelik titiz bir çalışma sonrasında ortaya çıktı.
Uzun metraj biyografi tarzında hazırlanan belgesel 15 Eylül’de sinemaseverlerle buluşacak.
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Etiketler : derviş zaim, tavuri