Derviş Ali Kavazoğlu ve Kostas Mişaulis anısına etkinlik düzenlenecek

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) Derviş Ali Kavazoğlu ve Kostas Mişaulis’in anısına düzenlenen ve pandemi sebebi ile 2 yıl aradan sonra yeniden yapılacak etkinliğin 10 Nisan Pazar günü gerçekleştirileceğini bildirdi.

DEV-İŞ’ten yapılan yazılı açıklamada, etkinliğe katılmak isteyenler için ulaşım bilgileri de paylaşıldı.

Buna göre, 10 Nisan Pazar günü Dali’de gerçekleştirilecek yürüyüşe ve etkinliğe katılmak isteyen Kıbrıslı Türkler için Ledra Palas’tan iki otobüs hareket edecek.

Saat 8.45’te hareket edecek birinci otobüs gençlik yürüyüşüne katılacak olanları taşıyacak.

Lefkoşa'daki mezarlıktaki törene ve ardından Dali’deki etkinliğe katılacak olanlar saat 09.00’da hareket edecek ikinci otobüste yer alacak.