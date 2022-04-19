Derman Atik'e tiyatro dalında “En İyi Yönetmen” ödülü

Necati Özkan Vakfı Geleneksel Bilim, Kültür, Sanat, Spor ve Çevre Ödülleri kapsamında, Girne Belediyesi ve Çatalköy Belediyesi Sanat Yönetmeni Derman Atik, 2019- 2021 döneminde tiyatro dalında yaptığı çalışmaları nedeniyle, tiyatro dalında ”En İyi Yönetmen” ödülüne layık görüldü.

Çatalköy Belediyesinden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Büyük Salon’da düzenlenen 22’nci ödül töreninde, en iyi yönetmen dalında ödül, 2019-2021 arası çalışmalarıyla Girne Belediyesi ve Çatalköy Belediyesi Sanat Yönetmeni Derman Atik’e verildi.

Derman Atik törende yaptığı konuşmada “Geç öne, doğru yol göster Necati, su ver Necati’… Bu mısralar Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde Necati Özkan’ın nasıl bir liderlik yaptığının en önemli göstergesidir” dedi ve ödül için teşekkür etti.