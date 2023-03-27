Derince-Avtepe anayolunda trafik kazası: 2 yaralı
Derince-Avtepe anayolunda saat 12.30’da meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
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Derince-Avtepe anayolunda saat 12.30’da meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Polisin açıklamasına göre, Bayram Karaman (E-49), yönetimindeki DN 433 plakalı araçla dikkatsizce anayola giriş yapması sonucu o esnada yol üzerinde Derince istikametinden Avtepe istikametine doğru seyreden Mihri Arcan (K-45) yönetimindeki JT 810 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştı.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüleri kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.
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