'Deri' sergisi, Ayzeradant Galeri'de ziyaretçilerle buluşacak

Koordinatörlüğünü Oya Akın'ın yaptığı “Deri” sergisi 12 Şubat günü Kemeraltı Antikacılar Çarşısı'nda bulunan Ayzeradant Galeri'de ziyaretçilerle buluşacak. 12 Nisan tarihine kadar sürecek olacak olan serginin ana fikri ise Nihat Özdal'ın 'Deri' isimli şiir kitabına dayanıyor.

'Deri' kitabı, yayınlandıktan sonra pek çok performans sanatçısına ilham olurken, 2020 Mart ayında Girne’deki Art Rooms Galeri’de farklı disiplinlerden sanatçılar Oya Akın, Vasiliki Andreou, Ali Azhari, Giray Karahasan, Pervin Yiğit, Deri Projesi'nde buluştu. Bu buluşmadaki eserlere ek olarak Melike Çetin, Nadide Acar, Dyena Huynh, Abdullah R. Elçi, Selen Kalaycı, Ali Kabaş, Gülden Ataman, Nur Aydın Evrensel, Öznur Şahinkaya çalışmalarından oluşan eserler, 12 Şubat günü kapılarını açacak sergide ziyaretçilerle buluşacak.

Deri üzerine dizeler ve tutkal

Öte yandan Oya Akın’ın beden ve deri üzerine çalışma fikri bir yılı aşkın bir zamana dayanırken, Deri Projesi'nde Halfetili şair Nihat Özdal’ın 'Deri' adlı şiir kitabından seçilen bazı dizeler Türkçe, Rumca ve İngilizce olarak beden üzerine yazıldı. Sonrasında beden üzerine sürülen tutkalın kuruma evreleri ile değişikliğe uğraması ve yaratılan bu yapay “deri hissi” ile bedenden sökülmesi; derideki kalıntılar, sökülen ile yitirilenler, deri değişimi, dize paylaşımı araştırıldı. Performatif bir araştırmanın sonucunda ise Deri sergisi ortaya çıktı.

Serginin tanıtım metninde koordinatör Oya Akın şu ifadelere yer verdi:

“Deri Projesi, Halfetili şair Nihat Özdal’ın 'Deri' adlı şiir kitabından seçtiğimiz bazı dizelerin üç-dilli (Türkçe, Rumca ve İngilizce) olarak beden üzerine yazılması; sonrasında beden üzerine sürülen tutkalın kuruma evreleri ile değişikliğe uğraması; yaratılan bu yapay ‘deri-hissi’ ile bedenden sökülmesi; derideki kalıntılar, sökülen ile yitirilenler; deri değişimi, dize paylaşımı gibi keşif süreçlerini kapsayan, hâlihazırda süregelen performatif bir araştırmanın sonucudur. Hem gizleyen hem gösteren, hazzı da acıyı da aynı hızla ileten derinin belleğini kurcalamaya çalıştık. Deri değiştirmeye atıfta bulunduk. Soyunmanın tazelemek, yenilenmek, yeniden doğmak çağrışımlarına değindik...”