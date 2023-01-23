Derenin içerisine düşüp takla attı: 3 yaralı

Dikmen'de günün ilk saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre bugün 01.00 sıralarında Lefkoşa-Dikmen Anayolu'nda EA07AYY plakalalı araç sürücüsü 23 yaşındaki Doğuş Sancak Dikmen istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun sağından yoldan çıkıp, dere içerisine düştü ve takla attı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan 24 yaşındaki Tuğba Susuz ve 26 yaşındaki Süleyman Soyutok yaralanarak Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.