Dere yatağına uçtu, olay yerinden kaçtı!

Lefkoşa'da bu sabah meydana gelen trafik kazasında bir araç demir korkuluklara çarparak 5 metre derinliğindeki dere yatağına uçtu.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda bulunan ve 'Alpet Işıkları' diye bilinen trafik ışıklarında bu sabah 04.45 sıralarında ZRB 373 plakalı salon aracın sürücüsü batı istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek o noktada bulunan demir korkuluklara çarptı, sonrasında da 5 metre derinliğindeki dere yatağı içerisine düştü ve tavanı üzerinde durdu.

Polisten yapılan açıklamada, araç sürücüsünün kimliği henüz belirlenmezken, söz konusu sürücünün olay yerinden kaçtığı da ifade edildi.

Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.