Kıbrıs'ın güneyinde geçtiğimiz akşam Omonia ile APOEL takımlarının bir araya geldiği Kıbrıs Kupası çeyrek final ilk maçında, Omonia'nın birçok taraftarı maça siyah giysilerle gitti, depremzedeler için de pankart açarak, dayanışma belirtti.

Yeşil beyazlı ekibin taraftarları, tribünlerde İngilizce olarak, "Depremzedeler İçin Dayanışma" yazılı pankartı açtı.

Omonia taraftarları daha önceden de tribünlerde Birleşik Kıbrıs'a yönelik açtığı pankartlarla birçok kez mesajlar vermişti.