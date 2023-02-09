Depremden etkilenenler için 2 uçak seferi düzenlenecek

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi’nin (KKTC AFAD) girişimleriyle bugün Ercan’dan Adana’ya, Adana’dan Ercan’a özel 2 uçak seferi yapılacak.

Uçak seferlerinden yararlanmak isteyen vatandaşların Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi’nin (KKTC AFAD) 0392 601 1104 numaralı telefonlarına kayıt yaptırmaları istendi.

Açıklama şöyle:

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi’nin (KKTC AFAD) girişimleriyle bugün Türkiye ile karşılıklı olarak KKTC’den Türkiye’ye 1, Türkiye’den KKTC’ye 1 olmak üzere Afete özel 2 uçak seferleri planlanmıştır.

Buna göre;

9 Şubat Perşembe 2023

18.55 Ercan – Adana

21.45 Adana – Ercan

Deprem felaketinden etkilenenler için düzenlenen bu seferlerden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız; Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi’nin (KKTC AFAD) 0392 601 1104 numaralı telefonlarına kayıt yaptırabilirler.