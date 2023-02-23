“Deprem konusundaki işbirliği önerim olumlu karşılandı”

Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart’ın ara bölgedeki ikametgâhında bir araya geldi.

İki liderin ilk kez bir araya geldiği “1+1" formattaki gayriresmi buluşmanın ardından Ersin Tatar, basına açıklamalarda bulundu.

Yapılan toplantının ilk görüşme olduğunu, özel hayatlarından; deprem, sağlık, kültürel miras ve kriminal olaylara kadar pek çok konuda konuştuklarını söyleyen Tatar, ayrıca deprem konusunda bir işbirliği önerisinde bulunduğunu ve bu önerisinin olumlu karşılandığını söyledi.

Babasının Polili, Hristodulidis’in de Baflı olduğunu, bu kapsamda diplomasi kuralları kapsamında iyi niyetli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Tatar, bu görüşmenin bir tanışma toplantısı olduğunu, resmi bir görüşme olmadığını yineledi.

Tatar, Hristodulidis’in kendisine önümüzdeki günlerde tekrardan görüşme teklifinde bulunduğunu ancak kendisinin, eğer olacaksa bu görüşmenin de gayriresmi olacağını, çünkü resmi görüşmelere sadece “KKTC’nin egemen eşitliğini kabul etmeleri halinde başlayabileceklerini” söylediğini ifade etti.

Hristodulidis’in deprem konusunda Kıbrıslı Türklere taziye sunduğunu söyleyen Tatar, deprem konusunda bir işbirliği yapılması noktasında bir öneri sunduğunu belirtti:

“Bizim, Türkiye’nin deprem konusunda bir bilgi birikimi, tecrübemiz var. Tüm bu tecrübeyi paylaşmaya hazır olduğumuzu söyledim. O da güneyde bu konuda çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Ben de bu tecrübelerin geleceğe hazırlık için yerinde bir hareket olabileceğini ifade ettim. Kendisi de buna olumlu yanıt verdi, özel temsilci ise bunu not etti.”

Tatar, açıklamasının ardından, “işbirliği teklifinize olumlu bir yanıt mı geldi?” şeklindeki soruya şöyle yanıt verdi:

“Depremle ilgili işbirliği söylemime olumlu yaklaşıldı. Bizlerin, onların tecrübeleri… Bu çalışma, mevcut teknik komitelerden birinde mi olur, yoksa ayrı bir düzenleme mi olur bilmiyorum. Ben, ayrı bir çalışmanın daha doğru olabileceğini düşünüyorum.”

BM: Açık ve yapıcı bir görüşme

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in seçimi sonrasında ilk görüşme gerçekleşti. Kıbrıs’taki BM Sözcülüğü, Kıbrıslı liderler Nikos Hristodulidis ile Ersin Tatar'ın tanışma görüşmesi sonrası açıklama yaptı: "Liderler, açık ve yapıcı bir gayri resmi görüşme yaptı"

BM Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Ersin Tatar ve Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışman Yardımcısı Colin Stewart’ın himayelerinde ilk kez bir araya geldi” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “Liderler, açık ve yapıcı bir gayriresmi görüşme yaptı” denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

“Sayın Christodoulides ve Sayın Tatar, geçtiğimiz günlerde, Türkiye ve Suriye’de, aralarında Kıbrıslı Türklerin de bulunduğu binlerce kişinin hayatını kaybettiği yıkıcı depremler konusu dahil olmak üzere birçok konuyu ele aldılar ve liderler hayatını kaybedenlere ve ailelerine en derin üzüntülerini dile getirdiler.”