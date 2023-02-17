“Deprem durumunda can güvenliği yok”

Türkiye’de gerçekleşen depremler ve uzmanların Kıbrıs için de uyarı, ülkedeki ‘bina güvenliğini’ sorgulattı.

Bu bağlamda gözler, yıllardır tartışılan Mağusa’daki Deniz Yıldızı Apartmanları’na (Laguna) ilişkin 2021 yılına ait bilirkişi raporu da yeniden gündeme geldi.

Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi’nin başvurusu üzerine, 4 inşaat mühendisinin 2021 yılının Mayıs ayında ortaya koyduğu bilirkişi raporunda, bir deprem olması durumunda binalarda özellikle A Blok’ta can güvenliğinin sağlanamayacağı açıkça yazılmıştı.

Rapora göre, özellikle A blok olmak üzere ­bakım/onarım çalışmaları için gerekli olan miktar da hesaplanmıştı.

Elde edilen rapora göre apartmanların A blok kısmı için 6 milyon 136 bin TL’ye, benzer ebatlardaki sıfırdan bir inşaat için ise 13 milyon 250 bin TL’ye ihtiyaç duyulduğu belirtilmişti.

Raporun detaylarını içeren açıklama şöyle: