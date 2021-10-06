Denktaş’ın Anıt Mezarı için DAÜ proje hazırlayacak

UBP’nin 46’ncı kuruluş yıl dönümünü etkinlikleri çerçevesinde, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın kabrini ziyaret eden Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ersan Saner, dünkü Bakanlar Kurulu toplantısında, DAÜ’yü Denktaş’ın Anıt Mezarı için projeyi yapmak üzere yetkilendirdiklerini açıkladı. Saner, projenin iki ayda biteceğini aktararak, “Bu alanı Rauf Raif Denktaş’ın adına yaraşır bir hale getireceğiz” dedi.

Saner, gerek Rauf Raif Denktaş’ın kabrinin bulunduğu alanın gerekse toplum lideri Dr. Fazıl Küçük’ün kabrinin bulunduğu Anıttepe’nin bakım ve idamesinden devletin sorumlu olduğunu vurguladı.

Hem Anıttepe’de hem de Denktaş’ın kabrinin bulunduğu alanda gerekli çalışmaların yapılması, rekreasyon çalışmalarının tamamlanması veya projelendirilip düzenlenmesi için her türlü önlemi aldıklarını belirten Saner, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni Denktaş’ın Anıt Mezarı için projeyi yapmak üzere yetkilendirdiklerini açıkladı.

Saner, “Hazırlanacak proje çerçevesinde buranın rekreasyonunun bir an önce yapılıp tamamlanması için gerekli her türlü çalışmayı başlatmış bulunmaktayız. Projenin tamamlanması için bir buçuk- iki aylık bir süre vardır. Sonrasında burayı çok güzel bir şekilde düzenleyip, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın adına yaraşır bir hale getireceğiz” dedi.