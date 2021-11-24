Denktaş meclise veda etti

Mahkemeler Bütçesinde söz alan DP Milletvekili Serdar Denktaş, veda konuşması yaptı.

Meclis kürsüsünden “son konuşmasını” yapıp veda etmek için bu sözü aldığını ifade eden Denktaş, bu konuşmanın ayrıca gelecek dönem Meclis çatısına adım atacak kişilere de hoş geldin mesajı olmasını temenni etti.

Denktaş, Meclis çatısı altında müthiş bir enerjiyle 29 yaşında çalışmaya başladığını ifade etti ve siyasi yaşamında yaşadıklarını anlattı. Denktaş, vatandaşın minnetle değil, takılmadan, kimseye ihtiyaç duymadan işini yapmasını sağlayacak bir düzen oluşturmaya çalıştığını ancak esas mağdurların bakanlık kapısına gelenlerin değil, bakanlık kapısını bulamayanlar olduğuna karar verdiğini işaret etti.

32 yıl boyunca bakanlık kapısını bulamayanlara kendisinin gittiğini, kişisel değil bölgesel faaliyetlere çözümler üzerine gittiğini anlattı.

Bireysel kazanımların ülkeyi bugünkünden ileriye götüremeyeceğini ifade eden Denktaş, kişilere önem verilmesinin devletin, kamunun, vatandaşın geleceğinden çalmak anlamına geleceğini kaydetti.

Yerel iş gücüne önem verilmesinin ülkenin devletin geleceğine yatırım olduğunu, Türkiye’den gelecek kaynağın doğru değerlendirilmesi gerekliliğine değinen Denktaş, ülkenin daha iyiye gitmesi için üretilen fikirlere önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

Basının kamuoyu için önemine işaret eden Denktaş, basının da Meclis ile yakından temas içinde olup doğruya doğru yanlışa yanlış demesinin ülke için önemli olduğunu söyledi.

Denktaş, siyasi hayatının en önemli dönemlerinden birinin “dokuzlar hareketi” olduğunu anlattı. Doğru bir hareket olduğuna inandığı hareketin ortaya çıkışı ve süreci anlatan Denktaş, bu konuyu tüm açıklığıyla kitabında anlatacağını kaydetti.

Madalyalar konusundaki üzüntüsünü de dile getiren ve bu konuda siyaset yapıldığını ifade eden Denktaş, babasının anıt mezarı ile ilgili de konuştu, orasının siyaset yapılacak bir yer olmadığını ve bitirileceğini söyledi.

Siyasi yaşamı boyunca çok karalamaya maruz kaldığını, kendisi için “şerefsizce” karalama yapanlar için şimdi fırsat olduğunu, kendi kararıyla seçime girmeyeceğini ve dokunulmazlığının kalkacağını ifade eden Denktaş, mahkemeye her zaman gitmeye hazır olduğunu ve gideceğini kaydetti.

Denktaş, ekonomide yaşanan dalgalanmaya da işaret ederek, belki seçime kadar bir kur sabitlemesi yapılabileceğini daha sonra stabil bir para birimine geçilebileceğini ifade etti ve ülkede gelir gider dengesi oluşturulması, yasal düzenlemelerin gerekliliğine dikkat çekti.

Siyaset dışı bir çalışmaya her zaman hazır olduğunu ifade eden Denktaş, Meclis çatısı altında çalıştığı herkese teşekkür etti, “sakallı çocuk” olarak girdiği Meclis’ten “sakalları beyazlayan bir genç” olarak çıktığını kaydetti, ayrıca basına da teşekkür etti.

Meclis salonunda olan bazı milletvekilleri Serdar Denktaş’ı konuşmasının ardından tebrik etti.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu da, Denktaş’a sağlıklı mutlu huzurlu bir ömür diledi.