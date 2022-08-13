“Denize gitmek” üzere evden çıktı, geri dönmedi

Cuma gün akşam saatlerinde “denize gitmek” üzere evinden ayrılan 42 yaşındaki Dmıtry Chernousov kayboldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatlısu’da yaşam süren Chernousov, saat 19.30 sıralarında “denize gitmek” üzere evinden ayrıldı ancak geri dönmedi.

Polis, söz konusu şahsın arandığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.