“Denize gitmek” üzere evden çıktı, geri dönmedi
Tatlısu’da, denize gitmek üzere evinden çıkan 42 yaşındaki şahıs, geri dönmedi. Polis, söz konusu şahısın arandığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
A+A-
Cuma gün akşam saatlerinde “denize gitmek” üzere evinden ayrılan 42 yaşındaki Dmıtry Chernousov kayboldu.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatlısu’da yaşam süren Chernousov, saat 19.30 sıralarında “denize gitmek” üzere evinden ayrıldı ancak geri dönmedi.
Polis, söz konusu şahsın arandığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Bu haber toplam 167 defa okunmuştur
Etiketler : deniz, Dmıtry Chernousov