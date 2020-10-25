Denizde kaybolan 3 kişi bulundu

Girne Acapulco Oteli sahilinden bugün öğle saatlerinde denize giren ve gözden kaybolan 3 kişiden 2’si yüzerek geri döndü, bir kişi ise Sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan arama kurtarma faaliyeti kapsamında saat 13:30’da 60 yaşındaki Müjdat Çavuş’un, otelden 400-500 metre açıkta canlı olarak sahil güvenlik ekiplerince kurtarılarak otel yetkililerine teslim edildiği belirtildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada; “Girne Acapulco Oteli sahilinden saat 12.45’te denize giren 3 şahıstan 2'sinin geri döndüğü 1 kişi'nin kayıp olduğu bilgisi otel görevlilerinden 158 sahil güvenlik ihbar hattına bildirilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından icra edilen arama kurtarma faaliyeti kapsamında saat 13:30'da Müjdat Çavuş (E-60) otelden 400-500 metre açıkta canlı olarak sahil güvenlik ekiplerince kurtarılmış ve otel yetkililerine teslim edilmiştir.” denildi.