Deniz Yıldızı (Laguna) Apartmanları için “tehlikeli” uyarısı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf), yasal hak sahibi olduğu Deniz Yıldızı (Laguna) Apartmanlarının üzerine, Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler Odaları Birliği (KTMMOB) tarafından oluşturulan raporlar çerçevesinde uyarı levhaları astı.

Asılan levhada, binanın dayanıklı olmadığı ve her an çökebileceğine yönelik uyarı yapılıyor.