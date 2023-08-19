Deniz kaplumbağası Mermaid, doğal yaşam alanına kavuşturuldu

Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, yavru deniz kaplumbağalarının yuvadan çıkma sezonunda olduğu bu günlerde özellikle sahillerde dikkat edilmesi gereken konular hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamada kıyı bölgelerde ve denizlerde artan insan faaliyetlerinin deniz kaplumbağası popülasyonunu olumsuz yönde etkilediğine ve alınabilecek önlemlere değinildi.

Geçtiğimiz günlerde “Mermaid” ismi verilen yavru deniz kaplumbağasının, yuvadan çıkıp denize ulaşmaya çalışırken dış etkenlerden kaynaklı yaşadığı zorluklar neticesinde yolunu bulma yeteneğini yitirip halsiz düştüğünü kaydeden Merkez, bu anlamda toplumsal bilincin daha da artırılması gerektiğine vurgu yaptı. Önce Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği’ne (Spot) daha sonra ise Meritta Merkezi’ne ulaştırılan Mermaid, sıvı kaybı tedavisinin ardından, geçtiğimiz günlerde geç de olsa sağlıklı bir şekilde doğal yaşam alanına uğurlandı.

Kara: “Yardıma ihtiyacı olan bir deniz kaplumbağası bulunduğunda, uzman kişi veya kurumlar ile irtibata geçilmelidir.”

Deniz kaplumbağalarının yuvalayabileceği sahillerin çoğunlukla insan faaliyetlerinin etkisi altında olduğuna dikkat çeken Merit International Otelleri Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürü Silem Sargın Kara, “Sahillerde kamp yapılması, şezlong ve şemsiye kullanımı, yoğun ses ve ışık kirliliği, sahillere araçla girilmesi, yuvaların üzerindeki kafeslere çöp atılması ya da yuvaların üzerinde ateş yakılması vb. pek çok unsur, deniz kaplumbağalarının gerek yumurtlama gerekse de yuvadan çıkış süreçlerini olumsuz etkilemektedir” dedi.

Yardıma ihtiyacı olan bir deniz kaplumbağası bulunduğunda, uzman kişi veya kurumlar ile irtibata geçilmesi gerektiğinin altını çizen Kara, “Özellikle yavruların yuvalarından çıktığı bu dönemde, sahil kenarındaki ışıklar azaltılmalı, mümkünse yüksek dalga boylu (kırmızı, sarı) ışık veya düşük basınçlı sodyum lambalar tercih edilmelidir. Yolunu şaşırmış bir deniz kaplumbağası görüldüğünde, denize 1,5 - 2 metre uzakta kuma bırakılarak denize ulaşması sağlanmalıdır. Yavru kaplumbağa, denize uzakta ise nemli kum dolu bir kabın içine alınarak, üstüne nemli bir bez örtülmesi ve yetkililer gelene kadar gölge bir yerde bekletilmesi büyük önem taşımaktadır. Böyle bir durumda 0533 839 95 95 numaralı telefondan Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’ne ulaşılabilir” dedi.