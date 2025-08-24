Deniz içerisinde hayatını kaybetti

Mağusa'da bir plajda denize giren 72 yaşındaki Dusan Muzika deniz içerisinde ölü bulundu.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, 72 yaşındaki Muzika, deniz içerisinde bulunduğu sırada hareketsiz olarak görülmesi üzerine, görevli

cankurtaran tarafından sahile çıkarılmış olup, yapılan tüm müdahalelere rağmen

kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Söz konusu kişinin cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı.

Muzika'nın ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.