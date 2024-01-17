“Denetleyin!”

Serap ŞAHİN

İnşaat, giyim ve gıda sektörü işletmecileri YENİDÜZEN’e konuştu, asgari ücrete yapılan artışın ürünlere zam olarak yansıyacağını, piyasanın ucuzlaması için denetimlerin şart olduğunu söylediler.

İnşaat sektörü işletmecisi Salih Kayım, piyasanın ucuzlaması için başta gümrük ve fonların makul seviyelerde olması gerektiğine işaret etti, vergilerin hayat pahalılığı yarattığını söyledi.

Tekstil işletmecisi Tahir Topal da, yapılan artışın şu an için giyim sektörüne zam olarak yansımayacağını belirtti, Mart ayında yüzde 120 artış öngörüldüğünü söyledi. Topal; ülkede serbest piyasa olduğuna dikkat çekerek denetimlerin güçlenmesi gereğini vurguladı.

Gıda sektörü işletmecisi Mehmet Eziç ise, asgari ücretle birlikte fiyatlarda bir miktar artış olacağını söyledi, gıda ürünlerine yapılan düzensiz artışın hayat pahalılığı yarattığını belirtti. Eziç, yerel üretime yönelmenin ve ithal gelen ürünlerin fiyat kontrolün yapılması gerektiğine işaret ederek, hükümetin bu şekilde hayat pahalılığını önleyebileceğini kaydetti.

ÇEŞİTLİ SEKTÖR İŞLETMECİLERİ NE DEDİ?

Salih Kayım (İnşaat)

“Fonlar ve gümrük vergileri pahalılığı yaratıyor”

İnşaat sektöründe alım ve satımların döviz bazlı olduğunun altını çizen Salih Kayım, asgari ücret artışının sektörü etkilemeyeceğini, yapılan artışla birlikte kalifiye eleman sorununun da çözülebileceğini kaydetti.

Piyasanın ucuzlatılabilmesi için yapılabilecek çok şey olduğuna vurgu yapan Kayım, “Başta gümrük ve fonların makul seviyelerde tutulması gerekiyor. Asgari ücret üzerinden piyasanın ucuzlayacağı doğru değildir. Esas sorun; gerek emlak sektörü olsun, gerek yeme içme gibi, devletin gümrüklerden geçerken aldığı fonlar ve vergiler hayat pahalılığını yaratıyor” dedi.

Enflasyonun tüm dünyada yaşandığına işaret eden Kayım, TL kullanan ülkelerde bunun daha çok katlandığını belirtti, “Dünya zor bir süreçten geçiyor, ülkemiz de geçiyor” şeklinde konuştu.

Tahir Topal (Tekstil)

“Mart ayında tekstil sektörüne % 120 zam öngörülüyor”

Asgari ücretteki artışın tekstil sektörüne henüz yansımadığını belirten Tahir Topal, piyasadaki fiyatların yükselmezse, yansımanın çok iyi olacağını ve insanların alım gücünün daha iyi olacağını kaydetti. Giyim sektörünün mevsim itibariyle indirimde olduğuna dikkat çeken Topal, Mart ve Nisan ayında değişiklikler olacağını söyledi. Bu yılın geçen yıla oranla daha iyi geçtiğini ifade eden Tahir Topal, geçen yıldan bu yıla giyim sektöründeki ürünlere yansıyan artışın yüzde 50 olduğunu söyledi, Mart ayına kadar bir değişimin olmayacağını vurguladı. Topal, asgari ücret zammının Mart ayında sektöre yüzde 120 zam öngördüğüne işaret etti. Çalışanlarına asgari ücretin üstünde ödeme yaptığını belirten Topal, yapılan artışla birlikte bir çalışma yapılacağını ve bir müddet kar ve yatırımlarda daha tedbirli olacaklarını belirtti.

“Denetimin ön plana çıkması gerekiyor”

“Piyasanın ucuzlatılması için denetimlerin güçlendirilmesi gerekiyor” diyen Topal, sözlerine şöyle devam etti:

“Ada serbest piyasa. Ülkede denetimin olması gerekiyor ki, ürün kaça alınıyor, kaça satılıyor, kar oranı nedir? Bunların güçlenmesi lazım ki fırsatçılık ortadan kaldırılsın. Bu gibi ekonomisi hareketli olan ülkelerde denetimlerin ön plana çıkması gerekiyor.”

“Tedbirler alınacak, daha dikkatli olacağız”

Tedbirlerin alınacağını ve daha dikkatli olunacağını ifade eden Tahir Topal, “Giderlerimiz çok yüksekse nelerden keseceğimizi belirlememiz gerekiyor. Hiçbir zaman şirket olarak personelimizin hakkını yemedik. Verimlilikle alakalı denetimleri arttırabiliriz. Personelden almayı şimdiye kadar hiç düşünmedik. Ama ne yaptık mesela elektrikte daha tedbirli olduk ve ekonomiyi dengelemeye çalıştık” şeklinde konuştu.

Mehmet Eziç (Gıda):

“Asgari ücretle birlikte bir miktar pahalılık olacak”

“Asgari ücretin artması gerekiyordu” diyen gıda sektörü işletmecisi Mehmet Eziç, yapılan artışın sektördeki fiyatlara bir miktar pahalılık getireceğini ifade etti.

Eziç, “Bizim zaten asgari ücretle çalışan personelimiz yok. Bulaşıkçılarımız dahi asgari ücretin üstünde maaş alıyordu. Yine aynı şekilde asgari ücretin üzerine getireceğiz. Yaşam koşulları zaten ortada. Emekçilerin asgari ücretle geçinmeleri çok zor. Son 2 yıldır piyasa böyle. Dolayısıyla uyum sağlayacağız” şeklinde konuştu.

“İthal gelen ürünlerin fiyat kontrolü yapılmalı”

Gıda ürünlerinde sürekli zam olmasının hayat pahalılığı yarattığına dikkat çeken Eziç, yerel üretime yönelmenin ve ithal gelen ürünlerin fiyat kontrolün yapılması gerektiğini belirtti. Eziç, yerel üreticilerin de desteklenmesinin önemli olduğuna işaret ederek hükümetin bu şekilde hayat pahalılığını önleyebileceğini söyledi.