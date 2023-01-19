“DENETİM YOK, FİYATLAR UÇUYOR”

▶ Girne’de kurulan ‘Çarşamba Pazarı’nda düşüncelerini YENİDÜZEN’le paylaşan yurttaş, marketlerdeki farklı fiyatlara ve gittikçe artan pahalılığa dikkat çekti, “Somut adım yok, her geçen gün daha karanlık…” dedi.

▶ Tamamen günü kurtarmaya çalıştıklarını belirten esnaf ise, satışların düştüğünü, sattıkları ürünlerin de yerine yenilerini koyamadıklarını söyledi.

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Girne’de kurulan ‘Çarşamba Pazarı’nda düşüncelerini YENİDÜZEN’le paylaşan yurttaş, hayat pahalılığına isyan etti, hükümetin fiyat denetimi yapması gerektiğinin altını çizdi… Marketlerdeki farklı fiyatlara ve gittikçe artan pahalılığa dikkat çeken yurttaş, “Somut adım yok, her geçen gün daha karanlık…” dedi

Mutfak masrafları, kira ve faturaların ciddi boyutlara ulaştığını aktaran yurttaşlar, “Ay sonunu zor getiriyoruz” dedi.

Hükümetin hayat pahalılığını önlemeye ilişkin attığı adımların “Yetersiz” olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, denetim mekanizmasının işlemediğini işaret etti, böyle bir dönemde daha ciddi çalışmalar yapılması ve bir nebze olsun hayat pahalılığının durdurulmasını istedi.

Şu anda tamamen günü kurtarmaya çalıştıklarını belirten esnaf ise, satışların düştüğünü, sattıkları ürünlerin de yerine yenilerini koyamadıklarını söyledi.

Tamamen günü kurtarmaya çalıştıklarını belirten esnaf ise, satışların düştüğünü, sattıkları ürünlerin de yerine yenilerini koyamadıklarını söyledi...

Girneliler ne dedi?

Yusuf Demir: “Sattığımız her üründe zarardayız”

“Büyük bir pahalılık var ve bunu ne yazık ki hiçbir şekilde durduramıyoruz. Bizimle kaynaklanan bir şey değil. Her şey dövize endeksli ve şu anda sattığımız her üründe zarardayız. Ancak hükümet yine de pahalılığı önleyebilmek adına yetersiz. Hammadde veya dövize bir şey yapılamaz anlıyoruz ama en azından denetim yapılmalı. Marketlerde fiyat denetimi yapılmıyor. Böyle bir dönemde hayat pahalılığını bir nebze olsun durdurabilecek adımlar atmak şart…”

Hatice Uzunali: “İnsanlar şu anda yarı aç, yarı tok yaşıyor”

“Çok ciddi bir hayat pahalılığının içindeyiz ve insanlar geçinemiyor. İnsanlar şu anda yarı aç, yarı tok yaşıyor. Gençlerimizin önü karanlık ve göç etme yollarını tercih ediyor. Hükümetin attığı adımlar yetersiz. Daha doğrusu atılan somut bir adım yok. Halk olarak bir şeylerin düzelmesini bekliyoruz ama ben düzeleceğini pek sanmıyorum. Gençlerimiz için çok üzülüyorum, çok yazık…”

Ali Rıza Özcan: “Ayın sonunu getiremiyoruz, hep zararına çalışıyoruz”

“Ülkede ciddi bir hayat pahalılığı var ve sattığımız ürünün yerine tekrar bir ürün koyamıyoruz. İnsanlarımızın alım gücünün düştüğünden dolayı satışlar da eskiye göre oldukça düştü. Diğer taraftan, mutfak masrafları, elektrik, benzin derken ayın sonunu getirmekte zorlanıyoruz. Gelinen aşamada hep zararına çalışıyoruz. Hükümet bu süreçte daha çok çalışma yapmalı. Hayat pahalılığını önleyebilmek için atılan adımlar yetersiz kalıyor.”

Mustafa Karaca: “Marketlerde fiyat denetimlerinin düzenli bir şekilde yapılmalı”

“Öyle günlerden geçiyoruz ki, ayın sonunu bile getiremiyoruz. Evde iki kişi çalışmazsa, bırakalım ayın sonunu, ayın ortasını bile bulamayız. Bu, hepimiz için geçerli… Hükümet bir takım adımlar atıyor ama atılan adımlar bana göre yetersiz… Özellikle marketlerde fiyat denetimlerinin düzenli bir şekilde yapılması lazım… Bir ürünü bir markette 20 TL’ye alırken, diğer marketten 30 TL’ye alıyoruz. Bunlar önlenmeli. Bu konuda çalışma yapılması şart.”

Paşa Sezener: “Gençler olarak geleceğimizi nasıl kuracağımızı bilmiyoruz”

“Yaşadığımız hayat pahalılığı özellikle biz gençleri çok etkiliyor. Gençler olarak bizler geleceğimizi nasıl kuracağımızı bilmiyoruz. Bir iş kurmak istesek nasıl kuracağız bilmiyoruz. Hükümetin pahalılığa karşı aldığı tedbirler doğru ancak bir denetim mekanizması yok. Bu mekanizma işlemediği için tedbirler de yetersiz kalıyor. Denetim mekanizması daha çok işleyebilmeli. Alım gücümüz günden güne düşüyor ve bu gidişat geleceğimizi daha da karanlık günlere doğru götürüyor.”

Melek Terlemezler: “Bu pahalılık önlenemezse bizi karanlık günler bekliyor”

“Kesinlikle iyiye gitmediğimiz bir gerçek ve önlem alınamazsa bence daha kötü günler gelecek diye düşünüyorum. Markete girip, almak gereken temel ürünleri alsak bile 300-400 TL harcayarak marketten çıkıyoruz. İşin bir diğer boyutu da pahalılık her geçen gün artıyor. Bunun önüne geçilemezse çok büyük sıkıntılar çıkacak. Sosyal hayatı bıraktık, geçinmekte zorlanıyoruz. Asgari ücrete zam yapıldı güzel ama sonrasında zamlar devam ederse bir anlamı kalmayacak. Gelinen aşamada, tamamen günü kurtarmaya çalışıyoruz, geleceğimiz çok karanlık.”

Ömer Şahin: “Hayat pahalılığı durdurulmalı”

“Böyle bir dönem hepimiz için zor… Bir taraftan asgari ücret yükseliyor, diğer taraftan da hayat pahalılığı artarak devam ediyor. Esas olarak hayat pahalılığının durdurabilmesi lazım o yüzden ben alınan tedbirleri yetersiz buluyorum. Geleceğimiz çok karanlık, yaptığımız tek şey tamamen günü kurtarmak. Böyle giderse daha da kötü noktaya geleceğiz."