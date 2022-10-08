Deneme kabininde giydiği kıyafetlerle dükkândan çıkmaya çalıştı

Karaoğlunda meydana gelen “Suç İşlemeye Teşebbüs” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.M. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Ali Kamalı, 7 Ekim 2022 tarihinde Karaoğlunda Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren China Baazar isimli işletmenin içerisinde, zanlının kabinde üzerine giymiş olduğu muhtelif markalarda toplam değerleri 1900 TL olan 4 adet eşofman altı, 4 adet tişört, 1 adet kot pantolon ve 1 adet sweet-shirt’ü üzerine giyip işletmeden çıkmaya çalıştığı sırada çalışanlar tarafından tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Polis zanlının çalmaya çalıştığı emare kıyafetlerin tasarrufunda bulunduğu ve emare olarak zapt edildiğini kaydetti.

Polis memuru Kamalı, zanlının gönüllü ifade verdiğini vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzibi devam ettiğinden ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Seran Bensen zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.