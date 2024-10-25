“Demokrasi ve Hukukun üstünlüğü hafife alınıyor”

CTP Milletvekili Fikri Toros, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meclis Başkanlığı seçim sürecinde hukukun yok sayılmasında ısrar eden bir irade ile karşı karşıya kalındığını belirtti.

Toros, “Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü’nün hafife alındığı zamanlardan geçiyoruz. Meclis Başkanlığı seçimi sürecinde, hukuku yok saymakta ısrar eden bir iradeyle karşı karşıya kaldığımız apaçık ortadadır” ifadelerini kullandı.

UBP-DP-YDP hükümetine karşı halkın duyduğu güvensizliğin, hukukun üstünlüğü ilkesine sırt çeviren bu tutumla daha da derinleştiğine dikkat çeken Toros, yapay zeka alanındaki gelişmelerin, değişken jeopolitik gelişmeler çerçevesinde daha karmaşık bir hale gelen Kıbrıs sorununun ve stagflasyon noktasına gelen ekonominin etkili bir şekilde yönetilebilmesi için toplumsal mutabakata ve güven duyulan bir yönetime ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Toros, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Temennim, bu gerçeğin idrakiyle demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerine bağlılıktan ödün vermeyerek Meclis Başkanlığı seçiminin yeniden yapılmasıdır. Hukuku yok sayarak oluşturulan oldu bittiler, karşı karşıya olduğumuz zorluklara karşı mücadelede elzem olan toplumsal bütünlüğümüzü daha da zedeleyecektir!”