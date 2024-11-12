Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Genel Sekreteri Gülden Karakaya, CTP Milletvekili Doğuş Derya’ya sosyal medyada linç kampanyası başlatıldığını söyleyerek, “Demokrasi ve adalet yolunda her türlü linç girişimine ve manipülasyona karşı" dimdik ayakta olduklarını kaydetti.

Yazılı açıklama yapan Karakaya, hükümetin, ülkede ve Meclis’te “yarattığı yıkımın hesabını ödememek” için Derya’yı hedef alarak, sosyal medyada bir linç kampanyası başlatmaya çalışıldığını ancak başarıya ulaşamadığını söyledi.

Açıklama şöyle:

Meclis’i çalışamaz hale getiren UBP-DP-YDP DALAVERA HÜKÜMETİ, aylardır ülkede ve mecliste yarattıkları yıkımın hesabını ödememek için Başkanımız ve milletvekilimiz Doğuş Derya’yı hedef alarak sosyal medyada bir linç kampanyası başlatmaya çalışmış ancak başarıya ulaşamamışlardır.

CTP Kadın Örgütü olarak, Başkanımız Doğuş Derya’nın "üst aklın" yönlendirmesiyle hedef gösterilmesini şiddetle kınıyor, bu tür basit oyunlarla toplumun manipüle edilmeye çalışılmasına karşı çıkıyoruz.

Dışardan aldıkları talimatlarla siyaseti bir ayak ve algı oyununa dönüştüren UBP-DP-YDP Dalavere Hükümeti," kendi milletvekillerini dahi yönetecek kabiliyetten yoksundur. Kıbrıs’ın kuzeyinde bozdukları her şeyi, topluma olan tarihsel sorumluluğumuz gereği biz düzelteceğiz.

Genel Başkanımız Tufan Erhürman’ın dediği gibi:

“Meclis’i bu hale biz getirmedik, ama gerekirse hak, hukuk ve demokrasi için göğsümüzü siper ederiz.”

CTP Kadın Örgütü olarak, ülkeyi skandallara boğan sorumluların toplumu yanıltma çabalarına karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Demokrasi ve adalet yolunda her türlü linç girişimine ve manipülasyona karşı dimdik ayaktayız.