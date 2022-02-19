Demokrasi şehitleri düzenlenen törenle anıldı

Kıbrıs’ta 1958 ile 1996 yılları arasında öldürülen gazeteciler ve sendikacılarla, 1976-79 yılları arasında Türkiye’de öldürülen Kıbrıslı Türk öğrencilerden oluşan “Demokrasi Şehitleri” Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabirleri başında düzenlenen törenle anıldı.

Saat 11:00’de düzenlenen anma törenine 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı milletvekilleri ve demokrasi şehitlerinin aileleri ile sevenleri katıldı.

Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Burhan Eraslan’ın sunumuyla başlayan tören demokrasi şehitleri için 2 dk’lık saygı duruşuyla devam etti. Ardından Bağımsızlık Yolu Başkanı Münür Rahvancıoğlu ile CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman birer konuşma yaptılar. AKEL Merkez Komitesi’nin mesajının da okunduğu tören kabirlere çiçekler konuşmasının ardından sona erdi.

Eraslan: “Uğruna mücadele verdikleri değerleri gelecek nesillere aktarmak önemli”

Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Burhan Eraslan törende yaptığı sunumda, 12 Demokrasi Şehidi’nin barış, demokrasi ve insan hakları mücadelesinde canlarına kastedildiğini ve faillerinin meçhule yazıldığını söyledi.

Eraslan 1958 yılında Lefkoşa’da cinayetlere kurban giden İnkılâpçı Gazetesi yazarı ve sendikacı Fazıl Önder ve Türk Eğitim Kulübü (TEK) üyesi, sporcu ve sendikacı Ahmet Yahya; 1962 yılında Lefkoşa’da cinayetlere kurban giden Cumhuriyet Gazetesi yazar ve sahipleri avukat Ayhan Hikmet ve avukat Ahmet Muzaffer Gürkan; 1965 yılında Lefkoşa-Larnaka yolu üzerinde cinayete kurban giden Emekçi, İnkılâpçı ve Cumhuriyet Gazeteleri yazarı ve sendikacı Derviş Ali Kavazoğlu; 1976-1979 yılları arasında Türkiye’deki yüksek öğrenimleri sırasında İstanbul, Adana ve Ankara’da faşist katillerin hedefi olan ve cinayetlere kurban giden, dönemin yüksek öğrenim gençliği örgütü Kıbrıslılar Öğrenim ve Gençlik Federasyonu (KÖGEF) üyeleri Özer Elmas, Mehmet Ömer, Muharrem Özdemir, Mustafa Ertan, Ercan Turgut ve Sadık Cemil ile; 1996 yılında Lefkoşa’da evinin önünde kurşunlanarak cinayete kurban giden Yenidüzen Gazetesi yazarı ve Kıbrıs Türk Barış Derneği yöneticilerinden Kutlu Adalı’yı anmak için toplandıklarını kaydetti.

Eraslan, 12 demokrasi şehidinin anısını yaşatmanın ve uğrunda mücadele verdikleri değerleri gelecek nesiller aktarmanın Kıbrıs’daki barış demokrasi ve insan hakları mücadelesinin kazanımlarını kavramak ve bu mücadelenin bedellerini açığa çıkarmak açısından önemli olduğunu da vurguladı.

Rahvancıoğlu: “Hepsini birleştiren nokta gerçeğe olan inançları ve mücadele kararlılıkları”

Bağımsızlık Yolu Genel Başkanı Münür Rahvancıoğlu konuşmasında demokrasi şehitlerinin bazılarının kendi aralarında konuşsalar bazı konularda anlaşamayacak insanlar olduklarını ancak hepsini birleştiren noktanın gerçeğe, halkın bu gerçekten yola çıkarak özgürleşebileceklerine olan inançları ile bu inançları uğruna mücadele etme kararlılıkları olduğunu söyledi.

Rahvancıoğlu, demokrasi şehitlerinin anılarının yaşamaya devam etmesi için bugün yaşayan kişilerin aralarındaki farklılıklar ne olursa olsun gerçek etrafında birleşmek ve mücadele etmekle yükümlü olduğunu ifade etti.

Erhürman: “Demokrasi insan hakları ve barış mücadelesi uzun soluklu bir mücadele”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, demokrasi insan hakları ve barış mücadelesinin Kıbrıs toparlaklarında uzun soluklu bir mücadele olduğunu ve bu mücadele uğrunda pek çok yoldaşlarının ciddi bedeller ödediğini kaydetti.

Erhürman, “Bugün burada en ağır bedeli ödeyenlerin huzurunda toplandık. Bunlar yaşanmışken bunların bilgisine sahipken hiç birimiz bu mücadelede yorulma bıkma usanma vazgeçme lüksüne sahip değiliz. Mücadele devam ediyor, onlar ağır bedeller ödediler biz de bu mücadeleyi sürdürme sorumluluğu altındayız hem onlara hem de Kıbrıs Türk halkına karşı” diye konuştu.