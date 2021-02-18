Demokrasi Şehitleri anma etkinlikleri yapılmayacak

Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Burhan Eraslan, her yıl gerçekleştirilen Demokrasi Şehitleri’ni anma etkinliklerinin COVİD-19 pandemisinden dolayı gerçekleşmeyeceğini duyurdu. Eraslan yaptığı açıklamada, “tüm dünya insanlığı gibi ülkemiz insanının sağlığını da tehdit etmeye devam eden Covid-19 salgını nedeniyle Demokrasi Şehitlerimiz anısına bu yıl toplu katılımlı sosyal, kültürel veya sportif herhangi bir etkinlik organize edilmediğini de basınımız aracılığıyla kamuoyuna duyurmayı ayrıca bir görev sayıyoruz” ifadelerini kullandı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

“Ülkemiz Kıbrıs’ta toplumlararası barışı savunup bu uğurda mücadele verdiklerinden, demokrasinin yerleşmesini, düşünce, ifade ve basın özgürlüğü ile insan hak ve özgürlüklerinin yaşam bulmasını istediklerinden ve emeğin hakkını alma mücadelesinde aktif görev aldıklarından dolayı, en temel insan hakkı olan yaşama hakları gerici, faşist, karanlık güçler tarafından ellerinden alınan ve failleri de halen meçhul kalan; 1958 yılında Lefkoşa’da cinayetlere kurban giden İnkılâpçı gazetesi yazarı ve sendikacı Fazıl Önder ile Türk Eğitim Kulübü (TEK) yöneticisi ve sendikacı Ahmet Yahya, 1962 yılında Lefkoşa’da cinayetlere kurban giden Cumhuriyet gazetesi yazar ve yayıncıları Ahmet Muzaffer Gürkan ile Ayhan Hikmet, 1965 yılında Lefkoşa-Larnaka yolu üzerinde cinayete kurban giden Emekçi, İnkılâpçı ve Cumhuriyet gazeteleri yazarı ve sendikacı Derviş Ali Kavazoğlu, 1976-1979 yılları arasında İstanbul, Ankara ve Adana’da cinayetlere kurban giden dönemin yüksek öğrenim gençliği örgütü Kıbrıslılar Öğrenim ve Gençlik Federasyonu (KÖGEF) üyeleri Özer Elmas, Mehmet Ömer, Muharrem Özdemir, Mustafa Ertan, Ercan Turgut ve Sadık Cemil ile 1996 yılında Lefkoşa’da cinayete kurban giden Yenidüzen gazetesi yazarlarından Kutlu Adalı’yı her yıl Şubat ayı içerisinde organize ettiğimiz etkinliklerle andığımız gibi bu yıl da saygıyla anıyoruz, anılarını ve mücadele hedeflerini yaşatmaya devam edeceğimizi de önemle kamuoyunun bilgisine sunarız.

Ancak, tüm dünya insanlığı gibi ülkemiz insanının sağlığını da tehdit etmeye devam eden Covid-19 salgını nedeniyle Demokrasi Şehitlerimiz anısına bu yıl toplu katılımlı sosyal, kültürel veya sportif herhangi bir etkinlik organize edilmediğini de basınımız aracılığıyla kamuoyuna duyurmayı ayrıca bir görev sayıyoruz.”