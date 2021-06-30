“Demografik mühendislik politikası uygulanıyor”

Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek, vatandaşlıklar konusun AB gündemine taşıdı. Kızılyürek, Avrupa Komisyonuna sunduğu soru önergesiyle ‘Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs'taki alt yönetimin adanın kuzeyinde demografik mühendislik politikası uyguladığını ve Türk vatandaşlarına “KKTC” vatandaşlığı verildiğini’ vurguladı.

Ayrıca Kızılyürek, her geçen gün daha da artan bu eğilimle beraber Türk vatandaşlarının “KKTC” vatandaşı olarak siyasi haklara sahip olduklarını ve bu durumun Kıbrıslı Türklerin siyasi iradesine yapılan açık bir müdahale olduğunun altını çizdi.

Kızılyürek’in Komisyon’a yönlendirdiği soru önergesinin tam metni şöyledir:

‘Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs'taki alt yönetimi Türk vatandaşlarına “KKTC” vatandaşlığı vererek demografik mühendislik politikası uyguluyorlar.

Son zamanlarda artan bir eğilimle daha fazla Türk vatandaşı KKTC vatandaşı oluyor ve siyasal haklara kavuşuyor. Bu, Kıbrıslı Türklerin siyasi iradesine açık bir müdahaledir.

Türkiye Cumhuriyeti ve alt yönetiminin eylemleri, Kıbrıs'ın Kuzey kısmını (bir AB bölgesini) Türkiye'nin arka bahçesine dönüştürüyor ve Kıbrıs Sorunu için tek gerçekçi çözüm olan iki bölgeli, iki toplumlu federasyon perspektifini yok etmeyi amaçlıyor.

Avrupa Birliği, bu yasa dışı eylemi durdurmak ve Kıbrıslı Türklerin haklarını korumak aynı zamanda adanın yeniden birleşmesini sağlamak için için ne gibi önlemler alacak?

AB, bu yasa dışı eylemi durdurmak, Kıbrıslı Türklerin haklarını ve adanın yeniden birleşmesi perspektifini korumak için ne gibi önlemler alacak? ’