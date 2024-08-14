Demirhan'da yaşandı: “Yerde bulduğu 1000 Sterlin ile kredi kartı borcunu ödedi”

Demirhan’da, yerde bulduğu 1000 İngiliz Sterlinini çalıp, kredi kartı borcunu ödeyen M.A. isimli zanlı tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olaya ilişkin detayları aktaran polis, 27 Temmuz tarihinde Demirhan'da M.A.’nın park yeri içerisinde düşürmüş olduğu poşet içerisinde bulunan bin Sterlin paranın çalındığını söyledi.

Polis, olayın polisin bilgisine 9 Ağustos tarihinde geldiğini, incelenen kamera görüntüleri sonucu zanlının tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlının 10 Ağustos günü Lefke’de tespit edilerek, tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının gönüllü ifadesinde paraları kredi kartının borcuna yatırdığını söylediğini açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, TC vatandaşı olduğunu ve Kıbrıs’ın kuzeyinde çalışma izniyle bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı ise pişman olduğunu, suçunu kabul ettiğini söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanarak tüm kimlik ve seyahat belgelerine el konulmasına,2 haftada bir gün en yakın polis karakolunda ispat-ı vücutta, 20 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 400 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.