Demirhan’da ve Girne’de market hırsızlığı

Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarketten yaklaşık 5 bin TL değerinde ürün çaldıkları tespit edilen M.R. (E-21), A.D. (E-24), U.C.G. (E-24) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, dün müşteri olarak süpermarkete giden şahısların, toplam değeri olan 5195,11 TL olan muhtelif gıda ürünü, alkollü içki, kozmetik ve kişisel bakım ürünlerini alıp ödeme yapmadan market dışına çıktıkları belirtildi.

Soruşturma devam ediyor.

Girne’de faaliyet gösteren bir marketten cuma günü yaklaşık 8 bin TL değerinde bir şişe alkollü içki ve bir adet salam çaldığı tespit edilen S.Z. (E-18), S.H.(K-23) ve M.A.S.H.H.(E-19)’nin de dün tutuklandığı bildirildi.

Polis Basın Subaylığı, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.