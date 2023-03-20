Demirhan’da üç kişi marketten kozmetik ürün çaldı

Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarkete dün müşteri olarak giden M.A.K.(E-21), K.O.(K-20) ve E.S.Ş.’nin (K-20) 2 bin 272 TK 49 kuruş değerindeki kozmetik ürünleri çaldığı tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Mağusa’da hırsızlık

Mağusa’da Ocak, Şubat ve Mart aylarında meydana gelen dükkan açma meseleleriyle ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında, iki ayrı bilgisayar mağazasından 3 dizüstü bilgisayar ve 2 playstation 5 oyun konsolunun çalındığı tespit edildi.

Meselede zanlı olarak görülen G.K.B.’nin (E-29) benzer suçtan poliste tutuklu bulunduğu bildirildi.

Ev yangını

Mağusa’da Veysel Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinin yatak odasında dün muhtemelen elektrikli battaniyenin kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

Yangın ev sakinleri tarafından söndürülürken, yatak, şilte ve klima iç ünitesi yanarak zarar gördü, dumandan yatak odası ve koridorun duvarları islendi.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.