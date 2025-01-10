Demirhan, Gazimağusa ve Lefkoşa’da hırsızlık

Polis Basın Bülteni'ne göre, 4 Ocak’ta Demirhan’da faaliyet bir süpermarkete müşteri olarak giden kimliği meçhul bir şahıs, market içerisinde satışa sunulan 704 TL değerindeki kişisel bakım ürününü alıp, kasada ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen İ.P.(K-45) tespit edilerek aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

İki şişe alkollü içki çaldılar

Gazimağusa’da 26 Aralık’ta, bir markete müşteri olarak giden kimliği meçhul şahıs ya da şahsılar, market içerisinde satışa sunulan toplam 840 TL değerindeki 2 şişe alkollü içkiyi alıp, kasada ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen İ.B.A.(E-24) tespit edilerek tutuklandı.

Polisin her iki meseleyle ilgili soruşturması sürüyor.

Çalıştığı işyerinden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Lefkoşa’da bir markette kasiyer olarak çalışan F.Ç.(E-22), kasa içerisinde muhafaza edilen işyerine ait toplam 4 bin 956,75 TL nakit parayı alıp, tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, 4-5 Ocak tarihlerinde meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

Polisin soruşturması devam ediyor.

İkamet izinsiz iki kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, tutuklanan söz konusu şahıslar aleyhindeki soruşturma devam ediyor.