Demirhan-Balıkesir dört yol kavşağı ile trafik ışıkları, yarın devreye giriyor

Lefkoşa-Mağusa ana yolu, Demirhan mevkiinde yapımı tamamlanan Demirhan-Balıkesir dört yol kaşağı ile kavşak üzerinde bulunan trafik ışıkları, yarın saat 13.00 itibariyle devreye giriyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, kavşak üzerinde araçların geçişi için konuşlandırılan trafik ışıklarının yanı sıra, yaya geçişleri için de bas-geç sistemli trafik ışığının bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu güzergahı kullanacak sürücülerin kavşaktaki trafik levha ve işaretlerine uymaları istendi.