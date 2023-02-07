Demirel: Otel enkazından 10 kişi çıkarıldı, hiçbiri ekip üyelerimizden değildi

Gaziantep Başkonsolosu Fatma Demirel, otel enkazından dün akşamdan itibaren 10 kişinin çıkarıldığını ancak hiçbirinin Kıbrıslı Türk kafilesinden olmadığını açıkladı.

Demirel, çalışmaların devam ettiğini ancak Kıbrıs’tan giden ekipler dışında orada çalışan bir ekip olmadığını da ifade etti.

“İlerleyen saatlerde çocuklara ulaşabileceğimize inanıyorum”

Gece boyunca çalışmaların sürdüğünü ifade eden Demirel, “Günün aymasıyla çalışmalarımız hızlanacaktır. İlerleyen saatlerde çocuklara ulaşabileceğimize inanıyorum.” dedi.

Hava şartlarıyla ilgili de bilgi veren Demirel, “Gece boyunca yağmur olmasına rağmen çalışmalar sürdü, hava şu an soğuk.” şeklinde konuştu.

Demirel, otel göçüğünde sadece ülkemizden giden ekiplerin çalışma yaptığı bilgisini de paylaştı.

“Adıyaman’ın yarısı yıkıldı, diğer binalar hasar gördü, herkes sokakta”

Adıyaman’daki genel durumla ilgili de güncel bilgi paylaşan Demirel, şöyle devam etti:

“Adıyaman’ın yarısı yıkıldı, diğer binalar hasar gördü, herkes sokakta, devlet güçleri çalışırken vatandaşlar da bir birine yardımcı oluyor. Dostlarımızdan malzemeler talep ediyor, çalışmaların aralıksız sürmesini istiyoruz. Yakıt ve yiyecek talebinde bulunduk, onlar gelmek üzere. Ambulans sirenleri hiç susmuyor, sürekli civar bölgelerden ambulanslar geliyor. Buradaki ekiplerimiz büyük özveri ile çalışıyorlar.”