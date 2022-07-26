Demir kesme makinesi ile 80 kilo ağırlığındaki inşaat demirlerini çalan kişi tutuklandı

Polis, dün, saat 13.00 sıralarında, Haspolat-Lefkoşa anayolu üzerinde, yapımı davam etmekte olan bir inşaat alanı içerisinden, A.S.’nin (E-45), demir kesme makinesi ve toplam 80 kilo ağırlığındaki inşaat demirlerini çaldıktan sonra, kullanımındaki araca yüklediği sırada suçüstü tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Marketden hırsızlık yaptı, tutuklandı

Öte yandan, 23 Temmuz Cumartesi günü, saat 18.30 sıralarında, Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarkete müşteri olarak giden C.Y. (E-24) ile Z.K.’nin (K-23), toplam 498 TL değerindeki tıraş makinesini ve kişisel bakım ürününü tasarruflarındaki çanta içerisine gizledikten sonra, kasadan ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldıkları tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.