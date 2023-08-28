Delphinium Caseyi Koruma Programı’nın ilk yılında başarı elde edildi

Nesli tehdit altındaki endemik bitkilerimizden Delphinium Caseyi, geçen yıl Türk Bankası sponsorluğu, Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü, Çevre Koruma Dairesi ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu işbirliğinde koruma altına alındı.

Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, Delphinium Caseyi bitkisinin korunması hedefinde, ilk yılın sonunda ümit verici sonuçlar elde edildiği belirtildi.

Dünyada sadece Kıbrıs’ta Beşparmak Dağları’nda bilinen iki lokasyonda bulunan bu bitki türü, dar dağılımı nedeniyle ve özellikle dağ keçileri tarafından yendiği için ciddi tehdit altında bulunuyor.

Türk Bankası sponsorluğunda bir yıl önce başlatılan projeyle, öncelikle Selvilitepe'de bulunan türün tüm bireyleri tellenerek koruma altına alındı. Bu yıl yapılan gözlemlerde, yüzlerce bitkinin çimlendiği görüldü.

Bu bitkilerden hayatta kalan 217 kök bitki, Mart ayından itibaren Proje Koordinatörleri Doç Dr.Wayne Fuller, Koruma Biyoloğu Damla Kıral ve ekibi tarafından haftalık olarak izlendi. Bu bitkilerin 72 adedinin gövde oluşturarak gelişimlerine devam ettiği gözlemlendi. Selvilitepe'deki bitkilerimizin tamamının dağ keçilerinin tehdidinden korunmuş olması, ilgili bilim insanları tarafından türün geleceği açısından çok önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor.

St.Hilarion bölgesinde bulunan ikinci popülasyonun ise engebeli ve kayalık bir alanda bulunması ve bitkilerin dağınık olması sebebi ile bireysel koruma denemesi yapıldı. 21 kök olarak tespit edilen gövde oluşturmuş bitkilerin, tellenmiş olan 6 tanesi tamamen korunabildi. Gelecek yıl bu alanda daha kapsamlı koruma faaliyetlerinin gerçekleşmesi için çalışmalara şimdiden başlandı.

Yapılmakta olan yerinde koruma çalışmalarının yanı sıra geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bitkilerden tohum toplanarak, Kıbrıs Tohum Bankası’nda saklanması ve bu şekilde türün genlerinin muhafaza edilmesi amaçlanıyor.