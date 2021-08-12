“Delirenler” oyununa Lefke bölgesinden büyük ilgi

Murat OBENLER

Bu Memleket Bizim Platformu’nun (BMBP) düzenlediği, toplumsal, siyasal, ekonomik, demokrasi ve barış sorunlarını konu alan ve bir sanatsal direniş eylemi olan ‘Delirenler’ adlı sokak tiyatrosu Lefkoşa’dan sonra çıktığı Kıbrıs turnesinde ilk olarak Lefke bölgesinde de halka buluştu. BMBP olarak ülkedeki tiyatro sanatçılarıyla birlikte bir sanatsal direniş eylemi ve protestosu niteliğinde olan “Delirenler” oyunu, 11 Ağustos Çarşamba akşamı saat 19:00’da Bademliköy’deki Fikret Demirağ Şiir Tepesi’nde oynandı.

Şiir Tepesi’nde şarkılar ve şiirler birlikte söylendi

Lefke Belediyesi’nin katkılarıyla açık havada, pandemi koşullarında, sosyal mesafe düzeninde halka ücretsiz sunulan oyun büyük beğeni kazanırken seyirciler katılımcı bir şekilde hem şarkı ve şiirlere eşlik ettiler hem de oyuncular Özgür Oktay, Barış Refikoğlu, Döndü Özata, Yaşar Ersoy, Erol Refikoğlu ve Umut Ersoy’u oyun sonrasında dakikalarca alkışladılar.

Ersoy: “Fikret Demirağ Şiir Tepesi’nde bu oyunu oynamak bizim için çok anlamlı”

Oyun sonrasında Yaşar Ersoy turne düşüncesi ortaya çıkınca tüm belediyelerden önce kendilerine ulaşan ve oyunun bölge insanına ulaşması için kendileri ile temasa geçen Lefke Belediyesi Başkanı Aziz Kaya’ya çok teşekkür etti. Daha önce aynı yerde “Hüzün Ana ve Çocukları” oyununu da halkla buluşturduklarını belirten ve Fikret Demirağ Şiir Tepesi’nde bu oyunu oynamanın kendileri için çok anlamlı olduğunu söyleyen Ersoy, oyunun bölgeye ulaşmasındaki desteklerinden dolayı sevgili Yusuf Nidai’ye de teşekkür etti. Seyircilere de çok teşekkür eden Ersoy, hep birlikte şair Fikret Demirağ’ı da andı.

Kaya: “Bu tür toplumsal içerikli oyunları daha sık bölgemizde görmeyi arzuluyoruz”

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da toplumsal içerikli oyunlar oynayan sanatçıları ve oyunları bölgelerinde görmekten büyük mutluluk duyduklarını söyleyerek Yaşar Ersoy ve ekipteki tüm tiyatro sanatçılarına teşekkür etti.Hem düşündüren hem de güldüren oyuna ilgi olduğunu gördüğünü ve bölge insanının bu tür toplumsal içerikli oyunları bölgelerinde daha fazla görmeyi arzu ettiklerini kaydeden Kaya, belediye olarak bu ve buna benzer oyunların bölge halkı ile buluşturulması adına belediyenin her zaman desteğe hazır olduğunu da sözlere ekledi.

Oyun halkın somut ve yakıcı sorunlarını anlatan, sokak tiyatrosu biçiminde, gazete haberlerinden ve sevilen öğretmen Hatice Teralı İncirli’nin sosyal medya paylaşımlarından yola çıkılarak Yaşar Ersoy tarafından kurguladı ve yazıldı. Ersoy, oyunun dramaturjik yapısı içinde, Nazım Hikmet’in, Faize Özdemirciler’in, Neşe Yaşın’ın ve Şener Levet’in şiirlerinden alıntılar da yaparak oyunu kurguladı. Oyunun müzik uyarlamasını Barış Refikoğlu, afişini de Umut Ersoy yaptı. Afiş fotoğrafını ise Yıltan Taşçı çekti.

Oyun 18 Ağustos’ta Mağusa ile turneyi sürdürecek

Oyun turnesine 18 Ağustos Çarşamba günü Mağusa’da devam edecek. Oyun 18 ağustos Çarşamba günü saat 19:00’da Kale içindeki Buğday Cami yanındaki açık alanda oynanacak.