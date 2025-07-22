Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fikri Toros, Cumhurbaşkanlığı makamının tarafsızlık ve ciddiyet ilkelerinden uzaklaştığına dair toplumda ciddi bir algı oluştuğunu belirterek, kuruma duyulan güvenin zedelendiğini vurguladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Toros; Cumhurbaşkanlığı’nın halkın birliğini, beraberliğini ve itibarını temsil eden en yüce makam olduğunu ifade ederek, bu kurumun siyasi çizgilerden bağımsız olarak herkes için ortak bir değer taşıması gerektiğini söyledi.

“Son dönemde yaşananlar, Cumhurbaşkanlığı makamının tarafsızlık, sorumluluk ve ciddiyet ilkelerinden uzaklaştığına dair ciddi bir algı yaratmıştır” diyen Toros, halkın beklediği ve layık olduğu Cumhurbaşkanlığı anlayışının, popülist yaklaşımlardan uzak, Kıbrıs’a dair sorumluluk taşıyan ve halkın ortak hak ve çıkarlarını gözeten bir duruş olduğunu vurguladı.

Toros, “Kurumun ciddiyetini ve itibarını yeniden tesis etmek için değişim bir zorunluluk haline gelmiştir” ifadelerini kullandı.