Değirmenlik'te antijen testi yapılacak alanlar belirlendi

Değirmenlik Belediyesi, işveren ve çalışanlara destek olmak adına kendi bünyesinde Sağlık Bakanlığı ile işbirliğiyle antijen testi yapılacak alanlar belirlediğini açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, testler haftanın belirli günlerinde Meriç Gündüz Bakım Merkezi ve Değirmenlik Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde yapılacak.

Açıklamada, Meriç Gündüz Bakım Merkezi’nde salı ve perşembe günleri 9.00-12.00; Değirmenlik Özel Türkel Aktivite Merkezi’nde ise çarşamba günleri 9.00-12.00 saatleri arasında test yapılacağı belirtildi

Açıklama şu şekilde:

KKTC Bakanlar Kurulu 21/05/2021 tarihli toplantısı sonucunda alınan kararlar 110 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Alınan kararlar doğrultusunda aşağıda belirtilen işyerlerinin hangi aralıklarda ANTİJEN veya PCR testi yaptıracakları belirtilmiştir.

Buna göre;

Devlet ve özel okullar, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından yapılacak plan kapsamında açılabilirler. (Dershane, Etüt, Özel Dersler, Kurs Faaliyetleri ve Yaz Okulları da dahil);

Kreşlerde (3,4,5 yaş , 12. sınıflarda görev alan öğretmenler ve çalışanlar, belirtilen istasyonlarda 7 günde bir ANTİJEN testlerini yineleyeceklerdir. Ayrıca planlama sonrası açılacak olan eğitim sektöründe görev alan öğretmenler ve çalışanlar da 7 günde bir ANTİJEN testlerini yineleyeceklerdir.

testlerini yineleyeceklerdir. Ayrıca planlama sonrası açılacak olan eğitim sektöründe görev alan öğretmenler ve çalışanlar da 7 günde bir testlerini yineleyeceklerdir. Özel eğitim merkezlerinde çalışan kişiler her 7 günde bir PCR testlerini yineleyecektir.

testlerini yineleyecektir. Berber, kuaför, güzellik salonları ve dövme stüdyolar / salonları 07:00-20:00 saatleri arasında çalışmalarını sürdüreceklerdir. Bu sektörlerde görev yapan kişiler her 7 günde bir ANTİJEN testlerini yineleyeceklerdir.

testlerini yineleyeceklerdir. Restoranların, pastanelerin, kafelerin ve meyhanelerin paket servisleri ile dış mekânları ve kapalı alanlarının ise azami üçte bir i nin kullanımına devam edilecektir. Bu sektörlerde görev alan kişiler her 7 günde bir ANTİJEN testlerini yineleyeceklerdir. Restoranların, pastanelerin, kafelerin ve meyhanelerin açık alanlarında canlı müzik yapılabilecektir.

nin kullanımına devam edilecektir. Bu sektörlerde görev alan kişiler her 7 günde bir testlerini yineleyeceklerdir. Restoranların, pastanelerin, kafelerin ve meyhanelerin açık alanlarında canlı müzik yapılabilecektir. Canlı müzik yapacak müzisyenler her 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir.

testlerini yineleyeceklerdir. Bar ve Clublar ise dış mekânlarını ve kapalı alanlarının ise azami üçte birinin kullanmak koşuluyla 03.06.2021 tarihinde açılabileceklerdir. Bu sektörlerde görev alan kişiler her 7 günde bir ANTİJEN testlerini yaptıracaklardır.

testlerini yaptıracaklardır. Kahvehanelerin, kıraathanelerin, kafeteryaların ve lokallerin dış mekânları ve kapalı alanlarının ise azami üçte birinin kullanılacaktır. Ancak belirtilen sektörlerde oyun oynatılmayacak (kâğıt, okey vb.), varsa nargile kesinlikle kullandırılmayacaktır. Bu sektörlerde görev alan kişiler her 7 günde bir ANTİJEN testlerini yineleyeceklerdir.

testlerini yineleyeceklerdir. Marketlerde, perakende ve mağazacılık hizmetlerinde görev yapan kişiler her 7 günde bir PCR veya ANTİJEN testlerini yineleyeceklerdir.

veya testlerini yineleyeceklerdir. Benzin istasyonu, fırın, manav, kasap/balıkçı, süt üretim ve işleme tesislerinde görev alan kişiler her 7 günde bir ANTİJEN veya PCR testlerini yineleyeceklerdir.

veya testlerini yineleyeceklerdir. Bet ofislerin kapalı alanlarının üçte biri çalıştırılabilecektir. Bet ofislerinde yiyecek servisi yapılmayacaktır. Bu sektörlerde görev alan kişiler her 7 günde bir ANTİJEN testlerini yineleyeceklerdir.

Belediyemiz işverenlerimiz ve çalışanlara destek olmak adına kendi bünyesinde Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle antijen testi alanları belirlemiştir. Haftanın belirli günlerinde Meriç Gündüz Bakım Merkezi ve Değirmenlik Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezinde testler yapılmaktadır.

Meriç Gündüz Bakım Merkezi: Salı ve Perşembe Günleri Saat 09:00-12:00

Değirmenlik Özle Türkel Aktivite Merkezi: Çarşamba Günleri Saat 09:00-12:00

Yukarıda verilen bilgiler Bakanlar Kurulunun almış olduğu kararlar olup, belediyemiz tarafından denetlenecektir. Alınacak yeni kararlar doğrultusunda yapılacak değişiklikler Değirmenlik Belediyesi sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.

DEĞİRMENLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI