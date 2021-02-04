Değirmenlik’te 893 PCR testi, 1 pozitif

Sağlık Bakanlığı ve Değirmenlik Belediyesi işbirliği içerisinde, 3 bölgede gerçekleştirilen PCR testi sonuçları açıklandı.

Değirmenlik Belediyesi bölgede, 3 günde 893 PCR testi yapıldığı bir kişinin test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Açıklamaya göre, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler ve Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’ndeki bir kişi hariç tüm belediye personelinin test sonuçları negatif çıktı.

Günlere göre yapılan PCR testi sonuçlar şu şekilde:

31 Ocak 2021 Pazar günü Değirmenlik Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde toplamda 206 PCR testi yapılıp, 205 NEGATİF, 1 POZİTİF sonuç elde edildi.

1 Şubat 2021 Pazartesi günü de yine Değirmenlik Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde 326 kişiye yapılan PCR testlerinin sonuçlarının tümü NEGATİF.

3 Şubat 2021 Çarşamba günü Değirmenlik Belediyesi Gündüz Bakım Merkezi’nde (Meriç) toplamda 361 PCR testi yapılırken, tümü NEGATİF çıktı.

Karavezirler: “Tüm sağlık çalışanlarına teşekkürler”

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, KKTC Sağlık Bakanlığı’na, ülke genelinde çalışan tüm sağlık ekiplerine ve Corona Virüs testlerini yapan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Değirmenlik Sağlık Merkezi, Serdarlı Sağlık Merkezi ve Akdoğan Sağlık Merkezi’nde aşılamaların devam ettiğini de hatırlatan Karavezirler ayrıca, aşılamaları yapan tüm sağlıkçılara da çok teşekkür etti.

Karavezirler açıklamasında; içinden geçtiğimiz bu zor süreci ve her türlü sıkıntıyı birlikte atlatacağımızın altını çizerken, Değirmenlik Belediyesi olarak da halka her zaman destek olmaya devam edileceğini kaydetti.

Destek isteyen vatandaşlarımız 0533 888 25 08, 0533 850 59 98, 0542 888 25 40, 232 33 22, 232 36 33 veya 1828 numaralı telefonlardan belediyemizin personeline ulaşabilir.

Sosyal Mesafemizi koruyalım, kalabalıklardan uzak duralım, maskemizi takalım ve hijyenimize özen gösterelim.