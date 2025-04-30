Değirmenlik Lisesi yeni derslik binası törenle açıldı

Eğitim Bakanlığı ile Değirmenlik - Akıncılar Belediyesi iş birliğinde, Değirmenlik Lisesi’nde yapılan iki katlı yeni derslik binası düzenlenen törenle açıldı.

Ek derslikler ve nöbetçi muavin odası bulunan binanın açılış törenine ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Değirmenlik - Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca ve okul müdürü, muavinleri, öğretmenleri ile öğrencileri katıldı.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerin manevi huzurunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, konuşmalarla devam etti. Konuşmaların ardından ise dans ve xcimnastik gösterileri yapıldı, okul orkestrası sahneye çıktı. Protokole hediye takdimi de yapılan törende, kurdele kesilerek açılış yapıldı ve yeni yapılan muavin odası ve üç derslik gezildi.

Erhürman: “Okulların kentle bütünleşmesi son derece önemli”

Ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Değirmenlik- Akıncılar Belediyesi’nin birçok projeye imza attığını belirterek, Belediye Başkanı, meclis üyeleri ve çalışanlarına teşekkür etti.

Belediye’nin Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içinde özellikle eğitim alanında çok önemli atılımlar yaptığını belirten Erhürman, konu çocuklarsa hangi partiden ve siyasi görüşten olunduğunun geri planda kalması gerektiğini vurguladı.

Nüfusta kontrolsüz bir artış olduğunu belirten Erhürman, “Bu tabii ki eğitimde planlamayı çok zorlaştırıyor. Yeni dönemin yeni olanaklarıyla maalesef yeni sorunlar da gündeme geliyor. Dolayısıyla hem öğretmenlerimize hem de okul yöneticilerimize düşen işlerin sayısı çok fazla arttı. Bugün hem müdür muavinleri için hem de sınıflar açısından yapılan yatırım son derece önemli.” diye konuştu.

Eğitimde bir numaralı faktörün öğretmen olduğunu kaydeden Erhürman, öğretmenlerin ortamının çalışmaya uygun olması, motivasyonunun ve huzurunun bozulmamasının önemine vurgu yaptı.

Erhürman, “Eğitim öğretim sadece sınıflarda verilen dersten ibaret değildir. Çocuklarımıza sunduğumuz sosyal olanaklar, okulların kentle bütünleşmesi, spor olanakları ile bütünleşmesi, sosyal olanaklarla bütünleşmesi çocuklarımıza vereceğimiz eğitimin gerçek bir eğitim olması açısından son derece önemli.” dedi.

Karavezirler: “Futbol sahasının toprak zemininin sentetik müjdesini de veriyorum”

Değirmenlik - Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, 2019 yılında iki derslik açıldığını anımsatarak, Belediye sınırları içinde her alanda hizmet etmeye devam ettiklerini söyledi. Karavezirler, “Bu hizmet temel olan ilkokullardan başladı. Lisemizde ortaokulumuzda devam ediyor. Çok yakın geçmişte Değirmenlik İlkokulu’nun açılışını yapmıştık. Bugün de lisemizde üç derslik ve müdür muavini odasının açılışını yapacağız.” dedi.

Karavezirler, okulun karşısında olan Yaşam Parkı için ihaleye çıkıldığını da duyurdu. “Bir müjde daha veriyorum. Futbol sahasının toprak zemininin sentetik müjdesini de veriyorum. Eylül ayında okulun açılmasıyla birlikte bitirmeyi hedefliyoruz” diyen Karavezirler, 2002 yılında temelleri atılmış, atıl durumda olan yeri de tamamlayacaklarını söyledi.

Değirmenlik Lisesi Müdürü Hale Alibaba Erden ise konuşmasında okulun tarihinden bahsetti.

2024-2025 öğretim yılında okulda beş idareci, 75 öğretmen, iki sekreter, beş hademe ve 700 civarında öğrenci olduğunu aktaran Erden, eğitim-öğretim faaliyetlerini etkili ve verimli şekilde yürütmek için yeni binalara ihtiyaç duyulduğunu kaydetti

Eğitim Bakanlığı ile Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi iş birliğinde eğitim adına önemli bir eser ortaya çıktığını belirten Erden, “Okulumuza 320 metrekarelik alanda iki katlı yeni derslik kazandırıldı. Zemin katta nöbetçi muavinlik odası, tuvaletler, mutfak ve bir derslik; birinci katta da iki derslik bulunmaktadır. Bu ek derslikler ve nöbetçi muavin odası, eğitim kalitemizi ve yönetsel kapasitemizi olumlu ve anlamlı olarak etkileyecektir.” dedi.

Erden, ek dersliklerin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerine son verdi.