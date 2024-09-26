Değirmenlik-Dağ Yolu güzergahında ağaç budama ve temizlik yapılacak

Değirmenlik-Dağ Yolu ana yolu güzergahında, yarından itibaren Pazar gününe kadar sürecek ağaç budama ve temizlik faaliyetleri yapılacak.

Karayolları Dairesi ekipleri tarafından yürütülecek çalışmalar nedeniyle bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.