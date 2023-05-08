Defne Erüreten ile gülümsedik

Limasol’da düzenlenen International Festival ‘Mediterranean Stars 2023’ yarışmasında, 10-12 yaş pop şarkısı birincisi Defne Erüreten oldu.

Kıbrıs Sanat vocal bölümü öğrencisi olan Defne Erüreten'in başarısı sevenlerini duygulandırdı. Bu süreçte Defne Erüreten'in öğretmenliğini ise İrina Akkök yaptı.

Kıbrıs Sanat Müzik ve Bale Okulu'ndan yapılan açıklamada, "Çok duygulandık, çok gururlandık. Ve Sevgili öğretmenimiz Irina Akkök çok değerli emekleri, gönülden çalışmaları ve öğrencilerimize olan inancı ile her zaman çocuklarımızın yanında. En büyük alkış sizin. Gönülden tebrik ederiz" ifadelerine yer verildi.