Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, yaptığı açıklamada mücadelenin devam edeceğini söyledi.

Eylem, “Bakanlıkla varılan mutabakat, öğretmenlerimiz, müdür ve muavinlerimizle yaptığımız görüşmelerden aldığımız görüşle dönemin bitirilmesi yönündedir. Eğitimde yaratılan kaosun, verilen zararın, öğrencilerimizin ve velilerimizin yaşadığı tüm sıkıntıların sorumlusu sayın bakandır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle:

“Sayın bakan bugün yaptığımız görüşme sonucunda katıldığı bir televizyon programında kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar yapmış yasayla yapılan saldırılar konusunda uzlaştığımız algısı yaratmıştır. Yapılan saldırı ve dayatmalara karşı, eğitim ve okul sorunlarına karşı sürdürdüğümüz mücadele devam edecektir. Bakanlıkla varılan mutabakat, öğretmenlerimiz, müdür ve muavinlerimizle yaptığımız görüşmelerden aldığımız görüşle dönemin bitirilmesi yönündedir. Eğitimde yaratılan kaosun, verilen zararın, öğrencilerimizin ve velilerimizin yaşadığı tüm sıkıntıların sorumlusu sayın bakandır.

Bilinmelidir ki, öğretmene, sendikalarına, topluma, haklara karşı yapılan saldırılara karşı, yasayla yapılan dayatmalara ve tüm dayatmalara karşı mücadelemiz artarak devam edecektir.”