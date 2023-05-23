“Dayatmalara boyun eğmeyecek, mücadele etmeye devam edeceğiz”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) bugün tüm okullarda grev yapılacağını açıkladı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem yazılı açıklamasında, yarın saat 08.30-11.30 saatleri arasında tüm okullarda grev yapılacağı belirtti.

Açıklama şöyle:

Eğitim Bakanlığı ve UBP-DP-YDP hükümeti dayatmayla öğretmene, topluma saldırmayı sürdürmekte, bunda ısrar etmektedir.

DAYATMALARA BOYUN EĞMEYECEK,

MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ!

24.05.2023 Çarşamba günü 08.30-11.30 saatleri arasında tüm okullarımızda grev yapılacak, sınavlar gerçekleştirilmeyecektir.

Oluşacak olan kaosun sorumlusu Eğitim Bakanlığı olacaktır.

Bu kaosu ortadan kaldırmak ve eğitimdeki gerçek sorunlara çözümler üretmek için Eğitim Bakanlığına bir kez daha yasayı geri çekme çağrısı yapıyoruz.