“Dayatma değil, istişare çözüm getirir”

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Başbakanlık’tan yapılan hayat pahalılığına ilişkin düzenlemenin bu haftaki Meclis gündeminden çıkarılarak ertelendiğini açıklamasının ardından, değerlendirmelerde bulundu.

İncirli, sürecin başından itibaren toplumda gerilim yaratan iki temel unsur bulunduğunu belirterek, hükümetin hayat pahalılığı ödeneğinin kesilmesine yönelik yasa tasarılarını paydaşlarla istişare etmeden Meclis Genel Kurulu’na getirdiğini ve ardından hukuka aykırı şekilde Yasa Gücünde Kararname’ye başvurduğunu ifade etti.

Toplumsal gerilimin ikinci ve daha önemli nedeninin ise çalışanların hak arayışı sırasında eylemciler ile polis arasında yaşanan karşı karşıya gelişler olduğunu vurgulayan İncirli, bu durumun toplumda kutuplaşmayı artırdığını kaydetti.

Hükümete ilk günden bu yana açık çağrıda bulunduklarını dile getiren İncirli, “Diyalog kurun, yasaları komiteye çekin” çağrısını defalarca yinelediklerini belirtti. Gerek kamuoyuna gerekse Meclis kürsüsünden yapılan konuşmalarda aynı noktaya dikkat çektiklerini ifade eden İncirli, “Dayatma ile değil, istişare ile çözüm üretilir. Toplumsal uzlaşı yok sayılarak atılan her adım gerilimi büyütür” dedi.

Başbakanın gerilimin topluma verdiği zararı geç de olsa kabul ettiğini söyleyen İncirli, Meclis’in önümüzdeki hafta toplanmama kararının bu durumun bir yansıması olduğunu belirtti.

Ancak yapılan açıklamanın ciddi sorunlar içerdiğini kaydeden İncirli, hükümetin kendisini Meclis Başkanlığı’nın yerine koyamayacağını vurguladı. Yasama ile yürütmenin ayrı olduğu temel demokratik ilkenin ihlal edildiğini ifade eden İncirli, bu anlayışın kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Gerilimi düşürmenin yolunun Meclis’i devre dışı bırakmak olmadığını belirten İncirli, Meclis’in Pazartesi günü açılması, söz konusu yasaların komiteye çekilmesi ve gecikmeden gerçek bir istişare sürecinin başlatılması gerektiğini ifade etti.

İncirli, aksi halde sürecin yeni hatalarla devam edeceği uyarısında bulundu.