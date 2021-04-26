Davalarını tutuklu bekleyecek

Kermiya’da faaliyet gösteren Kiler marketten farklı tarihlerde içki çalan zanlı H.Ö., tutuklanmasının ardından teminat talebiyle yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, zanlının 16 Nisan tarihinde Kermiya’da faaliyet gösteren Kiler isimli süper marketten toplam değerleri 597 TL olan 6 adet 75 lik Red Label marka içkiyi pantolonunun içine koyup marketten çıkararak çaldığını söyledi.

Polis, zanlının incelenen kamera görüntülerinden tespit edilerek evinde yakalandığını belirtti. Sevinç zanlının ayrıca yine ayni market içerisinden 16 Nisan tarihinde 2 şişe daha Black Label marka içki daha çaldığının kamera görüntülerinden tespit edildiğini söyledi. Polis memuru Sevinç zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek davasında hazır olması maksadı ile uygun bir teminata bağlanması talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının benzer suçlardan sabıkları bulunmasını da değerlendirerek davasında hazır olması maksadı ile 1 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.