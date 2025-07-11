"DAÜ’de yeni bir kaosa neden olacak yönetimsel kararlar alınıyor"

DAÜ-SEN Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) Başbakan Ünal Üstel'e mektup göndererek, DAÜ'nin sürdürülebilir bir mali yapıya kavuşabilmesi için UBP-DP-YDP Hükümeti ile DAÜ arasında imzalanan protokole uyulmadığını belirtti.

DAÜ-SEN'den Üstel'e gönderilen mektupta, DAÜ'nün geleceği için büyük bir endişe duydukları ifade edilerek, konu hakkında yaptıkları uyarıların dikkate alınmasını talep etti..

DAÜ-SEN'in gönderdiği mektup şöyle:

"Başbakan Sayın Dt. Ünal Üstel,

4 Nisan 2024 tarihinde Doğu Akdeniz Üniversitesini (DAÜ) Sürdürülebilir Mali Yapıya kavuşturmak için Hükümet, DAÜ yönetimi ve DAÜ’de örgütlü sendikalar arasında 4 yıllık bir protokol imzalamıştık. Protokolün içeriğinin eksiksiz hayat bulması hedeflere ulaşabilmek için son derece önem arz etmektedir.Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz aylarda tarafı olduğumuz 04/04/2024 tarihli Protokol’de belirlenen bazı hususlara Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin uymadığını farklı ortamlarda dile getirmiştir.

DAÜ-SEN olarak Sayın Eğitim Bakanını haklı bulmakla beraber protokolün yürütülmesinden sorumlu olan İstişare ve Eşgüdüm Komisyonunun Başkanı olan Eğitim Bakanının da bu tablodan sorumlu olduğunu belirtmek gerekiyor. Hükümetinizin, DAÜ yönetimindeki en üst karar organı olan Vakıf Yöneticiler Kurulu’nu göreve getiren noktada olduğunu da hatırlatmak isteriz. Hükümetinizin ve Eğitim Bakanının, ayrıca yüksek öğretim alanında uygulanması gereken Stratejik Planı uygulamadığını da gözlemlemekteyiz.

Bu çerçevede sendikamız İstişare ve Eşgüdüm Komisyonu Üyeleri’ni protokole uygun olarak 26 Mayıs 2025 tarihinde yazılı bir bildirimle toplantıya çağırmıştır. Protokole uygun olarak İstişare ve Eşgüdüm Komisyonunun Başkanı, Eğitim Bakanı Sayın Nazım Çavuşoğlu 28 Mayıs 2025 tarihinde toplantıyı düzenlemiştir.

Sendikamız toplantı gündemine mevzuata açık bir şekilde aykırı karar ve uygulamaları, Yasalara ve Anayasaya aykırı olarak gerçekleştirilmeye çalışılan tüzük değişiklik önerilerini, 3. Ülkelerden gelecek olan öğrencilere uygulanacak burs oranlarını ve protokolün yürütülmesi ile ilgili olan diğer konuları getirmiştir.

Daha önce üniversite kamuoyunda ve yetkili kurullarında açıkça paylaştığımız görüşlerimizi bu toplantıda da paylaşarak 3. Ülkelerden gelecek olan öğrencilere uygulanacak burs oranlarının %70-%80 aralığına taşınmasının üniversitenin mali açıdan intiharı olacağını vurguladık. DAÜ Rektörlüğünün ve VYK’sının aldığı bu kararın KKTC vatandaşlarının tarihte ilk kez Yabancı öğrencilerden daha fazla harç ödemek durumunda kalacağını da belirtmiştik. Ayrıca mevzuata açık bir şekilde aykırı kararların ve tüzük değişikliklerinin DAÜ’de kaosa oynamak anlamına geldiğini de vurgulamıştık.

Sayın Başbakan,

İstişare ve Eşgüdüm Komisyonu toplantısı ardından 29 Mayıs 2025 Tarihinde Başbakanlık’ta Eğitim Bakanı’nın ve Başbakanlık Müsteşarının da katıldığı, Sizinle yaptığımız görüşmede bu sorunları Sizinle de paylaşmış ve diyalogla, uzlaşı içinde mevzuata uygun çözümler bulma noktasında anlaşmıştık.

Sayın Başbakan,

Aradan bir buçuk ay geçmesine rağmen, yaptığımız tüm makul öneriler sonuç vermemiş, Sizin başkanlığınızda yapılması beklenen toplantı da gerçekleşmemiştir.

DAÜ’de protokol gereği giderlerin azaltılmasına yönelik alınması gereken tedbirlerin %90’ı gerçekleşmiş, geriye kalan %10luk kısım ise DAÜ yönetiminden kaynaklanan nedenlerle gerçekleşmemiştir. Protokole uygun olarak, DAÜ’de, çalışan maaşından fedakarlık yapmış, yeni istihdam yapmayıp iş yükünü artırmış, Devlet Mali Katkısı artırılmış ve büyük bir fedakarlıkla kuruma sahip çıkılmıştır. Giderler ayağında gösterilen bu çaba maalesef öğrenci gelirlerinin oransal azalışının devam etmesi riski ile karşı karşıyadır. Ayrıca mevzuat ihlalleri kurumda kaos yaratmaktadır.

Tüm itirazlarımıza rağmen, İstişare ve Eşgüdüm Komisyonunda bulunan Eğitim ve Maliye Bakanlarının desteği, DAÜ VYK’sının onayı ile DAÜ Rektörlüğü 3. Ülkelerden gelen öğrencilere uygulan %50 burs oranını yeni yabancı öğrenciler için %80’e çıkarmıştır. Bu uygulama sonucunda eski kayıtlı yabancı öğrenciler yeni kayıtlı yabancı öğrencilere göre daha çok harç öder durumda kalmıştır. Tarihte ilk kez KKTC Vatandaşı yeni kayıtlı öğrenciler yabancı öğrencilerin 2 katı harç öder noktaya gelmiştir. Çift uyruklu öğrenciler KKTC vatandaşı olarak değil yabancı olarak kayıt yaptırmayı tercih eder noktaya gelmiştir. DAÜ yönetimi ucuz harçlar ile yabancı öğrenci getirme kervanına katılmayı tercih etmiştir. Bu karar maalesef Devlete ve DAÜ’ye kaybettiren, öğrenci getirme acentelerine kazandıran bir karar olmuştur. Bu karar yıllardır oluşturulan ve kendi içinde bir dengesi olan harç politikasının tüm dengesini bozmuştur. KKTC vatandaşları eskiden en az harcı verirken şu anda en çok harcı veren kesim olmuştur. Eski kayıtlı yabancı öğrenciler yeni kayıtlı yabancı öğrencilere göre daha az harç öderken artık yeni kayıtlı yabancı öğrenciler daha az harç öder noktaya gelmiştir. Bu durum öğrenciler arasında giderek artan bir huzursuzluk yaratmıştır.

Bir taraftan yeni harç politikasıyla öğrenciler huzursuz edilirken, diğer taraftan mevzuata açık aykırı kararlarla ve yasalara, anayasaya aykırı tüzük değişikliği girişimleri ile çalışan da huzursuz edilmekte, üniversite gereksiz hukuksal tartışmalar ve mahkeme süreçlerinin içine sürüklenmektedir. Sendikamızın bu sorunları çözmek için yaptığı öneriler nihayetinde sonuçsuz kalmıştır.

Sayın Başbakan,

DAÜ’de protokolle sağlanmaya çalışılan istikrar ve sürdürülebilirlik ortamı, yanlış ve hatalı yönetim kararları ile bilinçli veya bilinçsiz olarak bozulmaktadır. DAÜ’de yeni bir kaosa neden olacak yönetimsel kararların alındığı sürecin içindeyiz. Bu mektup, daha önce Size ilettiğimiz uyarılarımızı kamuoyu huzurunda tekrarlamak amacı ile yazılmıştır.

Sayın Başbakan,

Daha fazla geç olmadan sürece müdahale etmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde endişemiz DAÜ için ortaya konan fedakarlıkların sonuç vermeyeceğidir."