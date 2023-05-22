DAÜ’de “Hellim/Halloumi Özelinde Coğrafi İşaret” semineri düzenledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fikri Mülkiyet Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi (FİMAUM) tarafından “Hellim/Halloumi Özelinde Coğrafi İşaret” konulu seminer düzenlendi.

DAÜ FİMAUM ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) arasında 2 Mayıs 2023 tarihinde imzalanan iş birliği protokolünün ardından gerçekleştirilen bu ilk etkinlikte açılış konuşması DAÜ FİMAUM Başkanı Doç. Dr. Arzu Alibaba tarafından gerçekleştirildi.

Doç. Dr. Alibaba, konuşmasında Doç. Dr. Hakan Bilgeç ve Yrd. Doç. Dr. Emine Koçano Rodoslu ile birlikte DAÜ FİMAUM’u mülkiyet haklarının uygulanmasını, yaygınlaştırılmasını ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla kurduklarını aktardı.

Toplumun ilgili kesimlerinin, bu hakların neler olduğu, önemi ve korunması konusunda bilinçlendirilmesini de hedeflediklerini belirten Doç. Dr. Alibaba, böylece toplumda fikri ve sinai haklar kültürü oluşturulmasının ve geliştirilmesinin sağlanabileceğini kaydetti.

Açılış konuşmasının ardından KTSO Belgelendirme Birimi Sorumlusu Ziraat Mühendisi Kemal Öztürk coğrafi işaretin ne olduğu, türleri ve önemi hakkında bilgi verdi. Hellimin Avrupa Birliği nezdinde Menşe İsmi Korumalı Ürün (PDO) olarak tesciline ilişkin katılımcıları bilgilendirdi.

Seminer Sonunda Kemal Öztürk’e DAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Bilgeç tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. Çok sayıda öğrencinin katıldığı etkinlikte katılımcılara hellim ve çörek ikramında bulunuldu.